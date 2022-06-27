В Резекне приостановлено строительство базы отдыха на берегу озера Ковшу

Резекненское самоуправление и Arčers подписали соглашение о расторжении договора, заключенного 29 сентября 2020 года.

В городской думе отмечают, что из-за войны, развязанной Россией в Украине, в строительной отрасли произошли резкие изменения. На юридических и физических лиц России и Беларуси наложен широкий спектр международных санкций, которые регулярно дополняются, существенно влияя на процессы торговли и поставок не только в Латвии, но и во всей Европе и мире, особенно в сфере строительства.

В Arčers самоуправлению заявили, что из-за значительного роста затрат и перебоев с поставками продолжение строительных работ в рамках действующего договора больше невозможно, поэтому было подписано соглашение о досрочном расторжении договора.

Председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич считает, что расторжение договора и объявление нового конкурса - единственно верное решение. В противном случае городу пришлось бы вернуть все средства, полученные от структурных фондов ЕС на реализацию проекта, и отказаться от объекта, "столь необходимого для развития туристического бизнеса как в Резекне, так и во всем Латгальском регионе".

В настоящее время муниципальные специалисты работают над новым положением о закупке. Организация новой закупки и заключение договора отсрочат сроки реализации проекта на четыре-шесть месяцев, сообщили в Резекненской думе.

Arčers будет охранять объект и при необходимости выполнять консервационные работы до момента подписания нового договора с подрядчиком.

Общая стоимость проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляет 8 044 430 евро, в том числе более 5 млн евро выделено из Европейского фонда регионального развития.

В проекте, который планировалось реализовать до конца 2022 года, предусматривалась реконструкция 190-метрового участка улицы Бривибас, реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, дождевой канализации, замена освещения, строительство новых водопроводов, ответвления водопровода и канализации на ранее деградировавшую территорию. Также планировалось строительство парковок и проездов, благоустройство территории, прокладка теплосетей, сетей водоснабжения и канализации.

Само здание оздоровительного комплекса спроектировано в три этажа площадью 3076 кв. м.