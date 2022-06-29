Монеточка выступила против запретов на аборт

Своим возмущением Монеточка поделилась в Telegram канале. Певица не понимает, почему сторонни абортов пытаются влезть в личную, интимную жизнь человека и видит в этом желание контролировать женщину:

"Чего я не пойму, так это больного желания залезть в самую сокровенную часть жизни человека, не касающейся никого, кроме него самого. Если ты не согласен с процедурой - не выполняй её, она не обязательна, но маниакальное желание лишить этой опции весь мир - нездоровый движ. А ещё это очень лицемерно, учитывая, как точечна и не систематична эта "борьба за жизни". Поэтому для меня это никакая не борьба за жизни, а лишь очередная попытка контролировать женщину".

Она также отметила, что хорошо понимает, какая нагрузка ложится на организм беременной женщины, и сколько отдачи требует материнство и нельзя лишать женщину права выбора:

"Я очень хорошо знаю, какая огромная нагрузка ложится на организм беременной, и пока даже представить не могу, сколько отдачи требует материнство. Эту отдачу невозможно подарить своему ребёнку, если ты не была готова, не была согласна, если тебя изнасиловали, если не на кого опереться финансово, психологически, если не чувствуешь себя достаточно сильной и здоровой… Лично для меня перемены от беременности сейчас так прекрасны ТОЛЬКО потому, что они добровольны".

Все, что "касается моего тела, должно быть добровольным", - подчеркнула она. И закончила, что можно запретить только легальные аборты, но не подпольное прерывание беременности: "И, конечно, ни в одной стране невозможно запретить аборты. Зато возможно запретить ЛЕГАЛЬНЫЕ аборты, и это страшно"

В конце 2021 года певица Монеточка вышла замуж за продюсера Виктора Исаева. А в мае во время интервью с журналисткой Ириной Шихман Монеточка рассказала, что находится на шестом месяце беременности.

Как ранее сообщал RUS TVNET Верховный суд США разрешил штатам запрещать аборты. Ожидается, что в, примерно, половине из 50 штатов США будут запрещены или существенно ограничены аборты.