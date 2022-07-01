Пт, 1.07.2022
Имперские амбиции России по-прежнему существуют. Если они не получат урока в Украине, то под угрозой будем мы все, и тут речь идет не о Латвии, а обо всем альянсе. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Кухня
  • То, что нужно в жару: клубничные десерты и коктейли - 6 рецептов

То, что нужно в жару: клубничные десерты и коктейли - 6 рецептов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/homydesign

Лето! Традиционное время жары и сезон клубники в самом разгаре. По такому случаю предлагаем эти несколько рецептов.

Так, из клубники можно приготовить несколько десертов: 

В свою очередь, этот продукт можно включать в свой рацион, если вы худеете: 

Кроме того, эта ягода может стать прекрасным дополнением к коктейлю:

Приятного аппетита и хороших выходных! 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back