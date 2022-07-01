То, что нужно в жару: клубничные десерты и коктейли - 6 рецептов
Лето! Традиционное время жары и сезон клубники в самом разгаре. По такому случаю предлагаем эти несколько рецептов.
Лето! Традиционное время жары и сезон клубники в самом разгаре. По такому случаю предлагаем эти несколько рецептов.
Так, из клубники можно приготовить несколько десертов:
В свою очередь, этот продукт можно включать в свой рацион, если вы худеете:
Кроме того, эта ягода может стать прекрасным дополнением к коктейлю:
Приятного аппетита и хороших выходных!
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