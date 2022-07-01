Список ⟩ За какими лекарствами не стоит бежать и накапливать впрок?
Эти препараты бесполезные, а в некоторых случаях могут быть даже опасны! Издание "Служба поддержки" в своем Instagram helpdeskmedia собрало основной список таких лекарств.
Эти препараты бесполезные, а в некоторых случаях могут быть даже опасны! Издание "Служба поддержки" в своем Instagram helpdeskmedia собрало основной список таких лекарств.
В связи с ростом цен, а также появлением у все большего количества людей "тревожного чемоданчика" и, соответственно, "тревожной аптечки", эти рекомендации могут быть очень полезными. Так, например, в антисписке есть знаменитые Валидол, Афлубин и Линекс.
Если некоторые препараты вам "помогали", эксперты советуют задуматься и прислушаться к себе - не был ли это эффект плацебо?
Чтобы увидеть полный список и все пояснения эксперта - листайте карусель записи.
Что такое "Служба поддержки"?
Это проект бывшего издателя "Медузы" и экс-главы "Яндекс.Лавки" Ильи Красильщика, а также журналиста и бывшего заместителя главного редактора "Медузы" Александра Поливанова.
"Служба поддержки" (Help Desk Media Foundation) - некоммерческая организация, основная задача которой - помощь пострадавшим от действий российских властей. Организация зарегистрирована в Латвии.
Часть проекта - анонимный чат, в котором "Службе поддержки" россияне могут просить помощи: "Пишите, если нужна помощь. Чувствуете себя не в безопасности, но не знаете как уехать. Депортировали из Украины в Россию и вы не понимаете, как выбраться. Уволили с работы за антивоенную позицию. Завели уголовное дело. Не хотите идти в российскую армию. Просто плохо и не с кем поговорить. Пишите", - сказано на сайте проекта.
Вторая часть проекта - новостное медиа, которое пока работает в соцсетях.
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