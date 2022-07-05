Видео ⟩ Из Даугавы выловили сома весом 91 кг
Житель Мадоны Янис неоднократно пытался поймать пресноводную рыбу - сома. 26 июня мужчине удалось вытащить крупный улов из Даугавы. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Житель Мадоны Янис неоднократно пытался поймать пресноводную рыбу - сома. 26 июня мужчине удалось вытащить крупный улов из Даугавы. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Выловив рыбу, Янис не поверил своим глазам - при взвешивании большого улова, весы показали 91 килограмм. В свою очередь, длина рыбы составила 241 см.
"Два часа было без вариантов, бой был только в одну сторону и не в мою. Спустя два часа выглядело более обнадеживающе, потому что сом уже устал. Через два с половиной часа я решил затащить рыбу на берег, где меня уже ждали помощники", - рассказал Янис.
Чтобы Янис мог претендовать на рекорд, он должен сначала отвезти рыбу в Государственный научный институт BIOR, чтобы определить ее возраст.
Подробнее - в программе Bez Tabu (на латышском языке):
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