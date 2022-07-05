Видео ⟩ Из Даугавы выловили сома весом 91 кг

"Два часа было без вариантов, бой был только в одну сторону и не в мою. Спустя два часа выглядело более обнадеживающе, потому что сом уже устал. Через два с половиной часа я решил затащить рыбу на берег, где меня уже ждали помощники", - рассказал Янис.