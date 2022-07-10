Инфляция повлияла на пингвинов в Японии: животные отказываются есть дешевую рыбу

Быстро растущая инфляция и стоимость жизни вынудили миллионы людей во всем мире сократить свои расходы. В Японии инфляция также повлияла на пингвинов.

В зоопарке "Хаконэ-эн" в Японии для пингвинов закупают более дешевый корм, чтобы снизить общие затраты на содержание.

Вместо привычной скумбрии пингвины и выдры с мая питаются более дешевой рыбой. Некоторые животные отказываются питаться суррогатом и пока одни осторожно пробуют новую пищу, некоторые надменно отворачивается.

"Сначала они берут рыбу в рот, но потом решают, что она им не нравится. Они чувствуют, что что-то не так", - объяснил менеджер аквариума Хироки Симамото.

По его словам, проблема еще острее с аквариумными выдрами, которые массово отвергают более дешевую рыбу.

В апреле 2022 года потребительские цены в Японии выросли на 2,5%. Стоимость содержания аквариума с пингвинами увеличилась на 20% с начала года.

Зоопарк вынужден не только покупать более дешевый корм, но и выключать свет и сокращать частоту очистки фильтрационной емкости.

С мая более дешевым видом рыб кормят 20 пингвинов и пять выдр. Только 10% их рациона было заменено более дешевыми белками. По словам Симамото, с июля уже 30-40% корма для млекопитающих будет составлять более дешевая рыба.

"Я не уверен, что животные могут почувствовать существенную разницу, но видно, что они не привыкли к такой пище.

Но причин для беспокойства нет, привередливые животные не умирают от голода. Для тех, кто отказывается есть новую рыбу, мы даем то, что они ели раньше", - говорит смотритель зоопарка.