Инфляция повлияла на пингвинов в Японии: животные отказываются есть дешевую рыбу
Из-за роста цен и высокой инфляции, зоопарк в Японии решил кормить пингвинов более дешевой рыбой. Однако от этой еды животные отказались, сообщает издание Vice.
Из-за роста цен и высокой инфляции, зоопарк в Японии решил кормить пингвинов более дешевой рыбой. Однако от этой еды животные отказались, сообщает издание Vice.
Быстро растущая инфляция и стоимость жизни вынудили миллионы людей во всем мире сократить свои расходы. В Японии инфляция также повлияла на пингвинов.
В зоопарке "Хаконэ-эн" в Японии для пингвинов закупают более дешевый корм, чтобы снизить общие затраты на содержание.
Вместо привычной скумбрии пингвины и выдры с мая питаются более дешевой рыбой. Некоторые животные отказываются питаться суррогатом и пока одни осторожно пробуют новую пищу, некоторые надменно отворачивается.
По его словам, проблема еще острее с аквариумными выдрами, которые массово отвергают более дешевую рыбу.
В апреле 2022 года потребительские цены в Японии выросли на 2,5%. Стоимость содержания аквариума с пингвинами увеличилась на 20% с начала года.
Зоопарк вынужден не только покупать более дешевый корм, но и выключать свет и сокращать частоту очистки фильтрационной емкости.
С мая более дешевым видом рыб кормят 20 пингвинов и пять выдр. Только 10% их рациона было заменено более дешевыми белками. По словам Симамото, с июля уже 30-40% корма для млекопитающих будет составлять более дешевая рыба.
Но причин для беспокойства нет, привередливые животные не умирают от голода. Для тех, кто отказывается есть новую рыбу, мы даем то, что они ели раньше", - говорит смотритель зоопарка.
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