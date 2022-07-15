Стакис: демонтаж памятника в Пардаугаве начнется летом и обойдется в 2-3 млн евро

15 июля состоялось очередное заседание муниципальной рабочей группы, которая курирует процесс демонтажа упомянутого памятника. После встречи прошла пресс-конференция, в которой принимали участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и исполнительный директор города Янис Ланге.

Видео: Запись пресс-конференции (на латышском языке)

Как пояснил Стакис, рабочая группа оперирует информацией ограниченного доступа, поэтому не на все вопросы журналистов будут даны ответы, но мэр рассказал о структуре памятника. "Этот объект находится там, где раньше была Даугава. Практически он находится на болоте, он плавает", - сказал Стакис, также рассказав о сложных инженерных коммуникациях вокруг памятника.

"Предварительные затраты на демонтаж могут составить два-три миллиона евро",

- сообщил мэр.

Он рассказал, что завершился первый этап организации сноса памятника - проведено исследование и проектирование. Далее самоуправление проведет в течение двух недель переговоры со строительными компаниями, после чего будет заключен договор о сносе памятника.

Конкретную дату демонтажа памятника Стакис не назвал, так как это информация ограниченного доступа. "Понятно, что для того, чтобы уложиться в срок, а это 15 ноября, мы должны начать работу летом", - заявил председатель Рижской думы.

На вопрос о том, как именно будут демонтировать памятник - взорвут или снесут тяжелой техникой, - Стакис конкретного ответа не дал, лишь добавил, что

взрывать было бы достаточно затруднительно, поскольку "памятник слишком монолитный".

Как сообщалось, в четверг, 14 июля, правительство Латвии поддержало демонтаж 69 памятников, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. Закон запрещает экспонировать в открытом общественном пространстве, общественных зданиях, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории Латвии с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев - прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с ними событий или лиц, прославление тоталитаризма, насилия, военной агрессии, войны и военной идеологии либо содержащие символы советской власти или нацизма.

В соответствии с законом установлено, что памятник в рижском парке Победы должен быть демонтирован, а подлежащие демонтажу объекты, соответствующие вышеуказанным критериям, определяются Кабинетом министров.

В конце июня, оценив подлежащие демонтажу объекты, Управление национального культурного наследия, Латвийский союз художников и Музей оккупации Латвии постановили, что демонтировать следует 69 объектов.

Такие объекты есть во всех исторических регионах Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большая часть мемориалов расположены на территориях краев и редко посещаются.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Даугавпилсе, Лиепае и Резекне. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа - например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.

Тема сноса памятников стала особенно актуальной после начала войны России против Украины.