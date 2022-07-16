В Латвии обнаружен новый вид насекомых

Учитывая, что этот вид до сих пор не был обнаружен в Латвии, у него еще нет официального названия на латышском языке.

Sesia bembeciformis - это бабочка, похожая на шершня, однако, несмотря на свой внешний вид, она миролюбива и не жалит людей.

Вид ведет тайный образ жизни – в основном обитает на ивах разных видов. Университет сообщил, что шесть взрослых особей этого вида были обнаружены 30 июня в Папе Руцавской волости Южно-Курземского края с помощью феромонных ловушек.

Некоторые экземпляры в будущем пополнят коллекцию насекомых Латвийского национального музея природы.

LU утверждает, что этот вид отличается особенностями своего жизненного цикла - личиночная стадия длится три-четыре года. Этот вид живет в стеблях живых растений, а личинка питается соком, но обычно не считается вредителем.