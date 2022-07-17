В гольф-клубе США два аллигатора разорвали женщину

Как сообщает СМИ, женщина была пожилого возраста. Она упала в пруд, не смогла выбраться, но ее схватили аллигаторы.

Оперативным службам не удалось спасти женщину - она умерла на месте событий.

Комиссия по защите рыбы и диких животных Флориды отметила, что аллигаторы стали активнее из-за жары.