В гольф-клубе США два аллигатора разорвали женщину
Во Флориде, США, в пятницу, 15 июля, в пруду гольф-клуба женщину разорвали два аллигатора, ссылаясь на сказанное властями, 17 июля сообщило СМИ Sky News.
Во Флориде, США, в пятницу, 15 июля, в пруду гольф-клуба женщину разорвали два аллигатора, ссылаясь на сказанное властями, 17 июля сообщило СМИ Sky News.
Как сообщает СМИ, женщина была пожилого возраста. Она упала в пруд, не смогла выбраться, но ее схватили аллигаторы.
Оперативным службам не удалось спасти женщину - она умерла на месте событий.
Комиссия по защите рыбы и диких животных Флориды отметила, что аллигаторы стали активнее из-за жары.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!