Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

В гольф-клубе США два аллигатора разорвали женщину

ФОТО: DimaSid/Shutterstock

Во Флориде, США, в пятницу, 15 июля, в пруду гольф-клуба женщину разорвали два аллигатора, ссылаясь на сказанное властями, 17 июля сообщило СМИ Sky News.

Как сообщает СМИ, женщина была пожилого возраста. Она упала в пруд, не смогла выбраться, но ее схватили аллигаторы.

Оперативным службам не удалось спасти женщину - она умерла на месте событий.

Комиссия по защите рыбы и диких животных Флориды отметила, что аллигаторы стали активнее из-за жары.

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