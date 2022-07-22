Фото ⟩ Медведицу, в пасти которой застряла жестяная банка, спасли

Специалисты нашли зверя в трех километрах от поселкового аэропорта, усыпили и благополучно извлекли из пасти банку, а затем обработали рану.

"Зверь оказался молодой медведицей, весом 80-90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо", - написала Радионова в своем Telegram-канале.

Как пишут "Правила жизни", медведицу назвали Монеточкой. Ее вернут на вертолете в естественную среду обитания. Эксперты продолжат следить за ее состоянием.