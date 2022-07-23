Эксперт объясняет, почему дизельное топливо становится дороже бензина

Портал Apollo.lv связался с председателем правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Ояром Карчевским, который рассказал подробнее о новейших тенденциях на рынке топлива.
Карчевскис отметил, что падение цен на топливо в настоящее время связано с изменениями цен на дизельное топливо и бензин на бирже. "Цены на бирже падают как на бензин, так и на дизельное топливо. В качестве индикатора падает и цена на нефть, это и отражается на заправочных станциях".
Падение с конца июня до 20 июля составляет более 20 центов за литр.
О том, могут ли цены в долгосрочной перспективе падать или расти, Карчевскис ответил: "Это невозможно предсказать в принципе. В настоящее время не наблюдается повышение, это дает надежду, что цены будут стабильны и в дальнейшем".
Карчевскис отметил, что в настоящее время в реальной ситуации цены на топливо могут быть спрогнозированы только на один день вперед.
Почему дизельное топливо стало дороже бензина?
Глава Латвийской ассоциации торговцев горючим указал, что это связано с особенностями переработки - бензина сейчас не хватает чаще, чем дизеля.
Это, в свою очередь, объясняется тем, что Европа более 30% дизельного топлива закупала у России и Беларуси.
"Поскольку этот путь поставки в настоящее время закрыт и с учетом ассортимента заводов по переработке, возникающего при переработке нефти, возникает дефицит бензина. По этой причине цены на бирже поднялись", - поясняет Карчевскис.
Отвечая на вопрос о потреблении горючего в Латвии, Карчевскис раскрыл, что оно уменьшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Кроме того он даже не приблизилось к допандемийному уровню.
Актуальные цены на топливо в Латвии
На прошлой неделе (с 11 июля по 15 июля) цены на топливо в столицах стран Балтии продолжили снижаться, цены на литр 95-го бензина и дизельного топлива упали под два евро.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следует Рига, а самая дешевая цена бензина была в Вильнюсе. То же самое относится и к дизелю.
В Латвии 18 июля бензин 95-й марки в среднем стоил 1,947 евро за литр, дизель - 1,925 евро за литр, а автомобильный газ - 0,813 евро за литр.
Пять стран с самым дорогим бензином 95-й марки (данные 18 июля):
- Исландия - 2,435 евро за литр;
- Норвегия - 2,328 евро за литр;
- Финляндия - 2,292 евро за литр;
- Греция - 2,274 евро за литр;
- Дания - 2,248 евро за литр.
Пять стран с самым дорогим дизелем (данные 18 июля):
- Швеция - 2,438 евро за литр;
- Исландия - 2,416 евро за литр;
- Великобритания - 2,314 евро за литр;
- Швейцария - 2,308 евро за литр;
- Норвегия - 2,297 евро за литр.
Пять стран с самым дорогим автогазом (данные 18 июля):
- Швейцария - 1,736 евро за литр;
- Швеция - 1,289 евро за литр;
- Украина - 1,085 евро за литр;
- Испания - 1,045 евро за литр;
- Греция - 1,031 евро за литр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!