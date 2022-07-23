Эксперт объясняет, почему дизельное топливо становится дороже бензина

Портал Apollo.lv связался с председателем правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Ояром Карчевским, который рассказал подробнее о новейших тенденциях на рынке топлива.

Карчевскис отметил, что падение цен на топливо в настоящее время связано с изменениями цен на дизельное топливо и бензин на бирже. "Цены на бирже падают как на бензин, так и на дизельное топливо. В качестве индикатора падает и цена на нефть, это и отражается на заправочных станциях".

Падение с конца июня до 20 июля составляет более 20 центов за литр.

О том, могут ли цены в долгосрочной перспективе падать или расти, Карчевскис ответил: "Это невозможно предсказать в принципе. В настоящее время не наблюдается повышение, это дает надежду, что цены будут стабильны и в дальнейшем".

Карчевскис отметил, что в настоящее время в реальной ситуации цены на топливо могут быть спрогнозированы только на один день вперед.

Почему дизельное топливо стало дороже бензина?

Глава Латвийской ассоциации торговцев горючим указал, что это связано с особенностями переработки - бензина сейчас не хватает чаще, чем дизеля.

Это, в свою очередь, объясняется тем, что Европа более 30% дизельного топлива закупала у России и Беларуси.

"Поскольку этот путь поставки в настоящее время закрыт и с учетом ассортимента заводов по переработке, возникающего при переработке нефти, возникает дефицит бензина. По этой причине цены на бирже поднялись", - поясняет Карчевскис.

Отвечая на вопрос о потреблении горючего в Латвии, Карчевскис раскрыл, что оно уменьшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Кроме того он даже не приблизилось к допандемийному уровню.

Актуальные цены на топливо в Латвии

На прошлой неделе (с 11 июля по 15 июля) цены на топливо в столицах стран Балтии продолжили снижаться, цены на литр 95-го бензина и дизельного топлива упали под два евро.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следует Рига, а самая дешевая цена бензина была в Вильнюсе. То же самое относится и к дизелю.

В Латвии 18 июля бензин 95-й марки в среднем стоил 1,947 евро за литр, дизель - 1,925 евро за литр, а автомобильный газ - 0,813 евро за литр.

Пять стран с самым дорогим бензином 95-й марки (данные 18 июля):

Исландия - 2,435 евро за литр; Норвегия - 2,328 евро за литр; Финляндия - 2,292 евро за литр; Греция - 2,274 евро за литр; Дания - 2,248 евро за литр.

Пять стран с самым дорогим дизелем (данные 18 июля):

Швеция - 2,438 евро за литр; Исландия - 2,416 евро за литр; Великобритания - 2,314 евро за литр; Швейцария - 2,308 евро за литр; Норвегия - 2,297 евро за литр.

Пять стран с самым дорогим автогазом (данные 18 июля):

Швейцария - 1,736 евро за литр; Швеция - 1,289 евро за литр; Украина - 1,085 евро за литр; Испания - 1,045 евро за литр; Греция - 1,031 евро за литр.