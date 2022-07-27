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Вайкуле прервала молчание и вышла на связь с подписчиками

rus.tvnet.lv
Вайкуле прервала молчание и вышла на связь с подписчиками
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Пресс-фото

Лайма Вайкуле давно не радовала своих подписчиков в Instagram. Но теперь она прервала затянувшееся молчание и опубликовала новый пост.

На снимке 68-летняя артистка предстала в бежевый шляпе. Под шляпой на голове был песочного цвета платок. Знаменитость облачилась в чёрный пиджак.

Лайма Вайкуле пригласила поклонников на свой концерт в Паланге. "Встречаемся в Паланге 31 июля", - написала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что Лайма Вайкуле выступила на дне рождения миллионера по имени Арно в Монако. После этого она вернулась в Латвию, где встретилась с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

"Я очень счастлива, что по возвращении домой меня ждет прекрасное лето в Латвии, мои милые домочадцы и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин, которых я давно не видела", - сказала она.

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