На два месяца будет понижен уровень воды в водохранилище Рижской ГЭС

В указанный период включены дни, необходимые для снижения уровня водохранилища до установленной отметки, а также для подъема уровня водохранилища до уровня нормального рабочего режима.

Понижение уровня водохранилища необходимо для обследования верхней подпорной стены здания Рижской ГЭС под консолью пешеходной дорожки для разработки строительного проекта по восстановлению поверхности и железобетонных конструкций нижней подпорной стены Кегумской ГЭС, а также для восстановления несущих стен плотной дороги (отходного канала), где в зоне переменного уровня воды будет произведен ремонт поврежденного бетона, очистка арматуры, антикоррозийная обработка, монтаж дополнительной арматуры и бетонирование.

Для проведения ремонтных работ на Рижской ГЭС планируется снижение уровня воды с отметки 16,25 метра до отметки 16,45 метра LAS 2000.5, что на 0,9 метра ниже допустимого минимального уровня воды в стандартном режиме эксплуатации ГЭС.

В результате понижение уровня воды затронет берега Даугавы в населенных пунктах Саласпилс, Икшкиле, Огре и Кекава.

В летние месяцы приток воды в Даугаве наименее значительный, количество осадков также ниже среднегодового статистического значения и при этом постоянно сохраняются положительные значения температуры наружного воздуха. Все вышеперечисленное необходимо для качественного выполнения запланированных строительных работ. Перед началом работ необходимо получить соответствующее одобрение контролирующих природоохранных учреждений.

Жителям и работающим в зоне влияния водохранилища Рижской ГЭС предприятиям, чья деятельность связана с использованием воды, следует считаться с понижением уровня воды и учитывать, что понижение уровня воды зависит от русла и топографии берегов.