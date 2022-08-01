Министр: даже после повышения тариф на газ ниже реальных цен

Министр отметила, что тарифы на природный газ в настоящее время ясны до конца года. Несмотря на то, что тариф был значительно повышен, он все равно ниже реальных цен на газ.

Индриксоне повторила, что в таких условиях, когда утвержденный тариф ниже реальных цен на газ, торговец теоретически может заложить все убытки в следующий тариф, который вступит в силу в следующем году, однако политик считает, что сделать это невозможно, иначе платежи жителей могут вырасти недопустимо.

Министр экономики уже проинформировала о ситуации своих коллег в правительстве.

С другой стороны, Индриксоне уклончиво говорила о возможной помощи жителям в покрытии быстрорастущих расходов на энергию.

Она напомнила, что это вопрос ответственности Министерства благосостояния, которое готовит доклад для правительства. Ожидается, что ежемесячную поддержку получат экономически менее защищенные слои общества, а для остальных планируется покрыть 50% прироста счетов за отопление.

С другой стороны, Минэкономики совместно с экспертами готовит практические рекомендации для граждан, как сократить потребление энергоресурсов.

Говоря о поставках газа, политик подчеркнул, что на Россию никогда нельзя рассчитывать, поэтому от этих поставок лучше отказаться как можно раньше.

Она уточнила, что латвийские компании еще могут покупать газ у России до конца года, если поставки действительно обеспечены и не будут нарушены санкции ЕС.