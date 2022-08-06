Липину интересно ⟩ "Нечего прикрываться детьми": откровения преподавательницы KidsTV

Паулина работала в академии KidsTV больше двух лет. За все это время она закрывала глаза на многое (о чем сейчас жалеет): антиваксерство, пророссийские настроения, гомофобию. Но интервью, которое дети взяли у Александра Лукашенко, стало последней каплей. "Будто вышла из душной комнаты", - сейчас признается девушка.
В середине июля в Латвии разразился скандал. Дети из латвийской академии KidsTV приехали на музыкальный конкурс "Славянский базар" и взяли интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко. В ходе начавшихся проверок выяснилось, что, например, у академии не было лицензии на работу. 19 июля у консульства Латвии в Витебске прошел митинг в поддержку KidsTV. Но это, ожидаемо, не помогло, и, судя по всему, академия не продолжит свою деятельность. Поговорили с Паулиной о ее учениках, учителях и отношении ко всему этому.
- Что такое академия KidsTV?
- Это центр внешкольного образования, где дети готовились к радиоэфирам. В самом здании академии есть своя радиостудия, и в целом половина обучения состоит в том, что они готовятся и проводят радиоэфиры. Вторая половина - другая журналистская работа: новостные сюжеты, короткометражные фильмы. Из предметов там есть актерское мастерство, психология общения, культура речи, журналистика...
- И что ты там преподавала?
- Актерское мастерство.
- Как ты попала в академию?
- Это произошло совершенное случайно. Меня фактически взяли с улицы. Однажды я встретила своего знакомого актера, стали говорить, спросил, откуда я еду. Сказала, что с занятий. Он удивился: "Ты что, преподаешь актерское мастерство?". И сказал, что там нужен преподаватель актерского мастерства. И свел меня с представителем академии. Я туда пришла, у меня никто не спросил про диплом или опыт работы, им просто повезло, что я хороший специалист и не бью детей.
Я готовилась к тому, что сейчас буду проходить собеседование, а по факту мне просто показали радиостудию, помещения, сказали, сколько будут платить. Получилось, будто они мне себя продавали, а не наоборот. Начала я там работать в марте 2020 года. Меня не сильно насторожило, что меня не расспрашивали. Все-таки меня привел их знакомый, я уже до этого вела курсы, поэтому просто решила, что меня знают.
- Знала ли ты, что у академии нет лицензии?
- Нет, конечно. Наверно, я бы даже не смогла это проверить. Потому что я максимально далека от юриспруденции. Они бы мне могли показать любые бумажки, я бы им поверила. Но у меня даже не возникало вопросов. Если почти в центре Риги функционирует известный центр, дает рекламу, то я просто предположила, что они могут работать.
- Когда ты в первый раз услышала про то, что дети будут брать интервью у Лукашенко?
- Я знала, что они постоянно возят детей на музыкальные конкурсы. Но музыкальная составляющая проходит несколько отдельно, вокалом занимается Надежда Бухарова - глава академии, и это хоть и идет под эгидой академии, но сама вокальная студия - скорее, частная практика, насколько я понимаю. Они не ставят остальных педагогов в известность, поэтому об этой поездке я узнала постфактум.
И в целом свозить детей на международный фестиваль - не вижу в этом ничего плохого. Тем более что в Беларусь не закрыт въезд. В "Славянском базаре" принимают участие европейские страны, не то чтобы Латвия переступила черту.
Среди участников "Славянского базара 2022" действительно были представители европейских стран: Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Латвии (Агния Бусила - ученица академии KidsTV) и Сербии.
Министерство иностранных дел Латвии уже давно напоминает гражданам Латвии о значительных рисках при посещении Беларуси и неоднократно призывало их этого не делать. Кроме того, остается в силе приглашение гражданам Латвии выехать как из Беларуси, так и из России.
Например, как рассказала парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича, был зафиксирован случай ареста гражданина Латвии из-за сообщений в телефоне.
- А в чем ты видишь плохое?
- Я вижу плохое в том, чтобы брать интервью у диктатора в разгар войны.
- Официально Беларусь не участвует в войне.
- Да даже если не участвует. Митинги, протесты, все то, что там происходило - после этого формулировать вопрос к Лукашенко "Расскажите историю своего успеха" мне кажется максимально некорректным.
🔥Первый: "Не мешай народу работать"— Пул Первого (@pulpervogo) July 14, 2022
Как молодежь из прибалтики прорывалась к Первому за интервью. pic.twitter.com/ssxbcKcuk2
- То есть если бы интервью было критическим - это было бы нормально?
- Академия себя позиционирует как находящаяся вне политики. Если у вас есть свои взгляды - окей. Но если вы берете детей и под эгидой музыкального фестиваля едете брать интервью у диктатора... Нечего прикрывать детьми свои грязные делишки.
- Когда ты узнала, что было дальше?
- Честно говоря, я этому не удивилась. Но они перешли черту, это стало последней каплей в череде красных флагов, которые я игнорировала. Мой первый порыв - уволиться отсюда. Не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим поступком. У меня есть четкая позиция, на какой стороне я нахожусь, и эта сторона не Россия и Беларусь.
- Что за череда красных флагов?
- Если мы касаемся только политической темы - войны России в Украине, а Беларусь свою позицию показывает достаточно четко и я приравниваю ее к России - то я и до этого слышала, как педагоги между собой обсуждают, что Россия все делает правильно, а в Украине есть "биолаборатории". Меня от увольнения останавливало то, что мне нравилось работать с детьми и это был мой основной заработок. Я понимала, что в коллективе пророссийские настроения, но это не влияло на мою работу. Сейчас я не горжусь этим.
Но и до войны витали пророссийские разговоры. На собраниях велись беседы о том, как в России все хорошо, прогрессивно, а у нас тут "загнивающий Запад с геями и лесбиянками".
- Я так понимаю, что отношение к ЛГБТ - это один из красных флагов.
- Да. В моей жизни есть несколько критериев, которые я не могу простить, и гомофобия - один из важнейших. Когда это не близкие мне люди, то в целом я это могу игнорировать. То, что они думают у себя дома - пусть этим дома и занимаются.
Но когда в педагогических чатах появляются ссылки на петиции против партнерских отношений - это уже слишком.
И, конечно, это все идет под эгидой идей, что если разрешить партнерские отношения, то "маму и папу запретят, будут только родитель № 1 и родитель № 2".
Чушь, ни в одной однополой семье не говорят "родитель № 1" и "родитель № 2". И когда в педагогический чат от руководства места, где говорят "мы растим детей и учим их добру", вы кидаете супергомофобское сообщение, то это плохо. Вы же даже не знаете, кто у вас работает.
Отдельная тема - антиваксерство. Видимо, я должна была догадаться еще тогда (я не горжусь своими действиями, там были хорошие условия, у меня не было сил искать новое место, поэтому я закрывала глаза). Но когда начался Covid-19, они сначала отрицали болезнь. Потом они максимально негативно со всеми классическими аргументами говорили свои антиваксерские штуки.
Мне кажется, в какой-то момент я была одним из двух привитых сотрудников.
Они критиковали RISEBA за то, что там не пускали в помещения непривитых. И постоянно были разговоры о том, чтобы заразиться и переболеть, а то "бумажки требуют".
- И в итоге ты подала на увольнение?
- Мне очень жаль, что я не успела подать на увольнение, потому что академию уже закрыли. Но в чате WhatsApp я четко обозначила свою позицию.
- И как отреагировало руководство?
- Они меня проигнорировали. Я сказала, что осуждаю их поступок, а они ответили: "Странно, что вы не заметили, что академия вне политики". Взять интервью у Лукашенко - тоже мне, вне политики. Еще написали, что "не на улице меня нашли", но ведь фактически - на улице.
- Не боишься реакции своих уже бывших коллег на это интервью?
- А что они мне сделают - уволят? Не боюсь, не то чтобы у меня позиция поменялась - она всегда была такой, просто у меня не спрашивали. Я не разговаривала о политике с другими людьми, вот и все. А сейчас поступили так, что молчать мне уже было сложно. Я вообще не люблю конфликты. Пока мне работалось и меня никто не трогал, я на конфликт не шла - я не переделаю людей, которые в 2-3 раза меня старше. Но сейчас они сделали то, что может повлиять на мою карьеру в будущем. Раньше они могли обсуждать что угодно. Но сейчас если бы я там оставалась работать, то произошедшее на меня повлияло бы. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я поддерживаю пророссийские настроения.
- Читала ли ты интервью одного из мальчиков, Ильи, белорусским журналистам?
В интервью, данном белорусскому государственному СМИ ОНТ, рассказывается, что семье пришлось "спешно покинуть" Латвию из-за того, что мать Ильи вызвали на допрос. Сам Илья заявил, что собирается поступать в кадетское училище.
- Да, читала. Не думаю, что это слова самого Ильи. Насколько я знаю Илью, у него более прогрессивные взгляды, чем у его бабушки. Скорее всего, на мальчика надавили, его заставили. А что ему делать? Он несовершеннолетний, не может жить сам.
- А те дети, которые брали интервью у Лукашенко - на них тоже надавили?
- Здесь я могу только судить по себе. В свои 12 лет я не интересовалась политикой. И если бы меня в 12 лет нарядили в крутую жилетку, дали бы микрофон и поставили брать интервью у президента (любого!) - я бы восприняла это как аттракцион.
- Уйдя из этого места, что ты чувствуешь?
- Я думаю, что я боялась куда-то двигаться, эта история стала хорошим толчком, чтобы идти и заниматься более приятными вещами в более приятной обстановке, где мне не страшно быть собой. Где я могу свободно общаться со своими коллегами на разные темы, а не сидеть молча, зная, что я осуждаю их взгляды. Я молчала на разных собраниях, была почти со всем не согласна, хотела, чтобы они побыстрее закончились.
И речь не только о политике. Постоянно звучали фразы "современные дети ничем не интересуются". Да нет! Просто вы не интересуетесь тем, чем интересуются ваши дети.
И меня очень раздражает эта позиция. У меня были и детские, и подростковые группы. И когда они понимали, что я их слушаю, мне интересно, то они со мной делились своими любимыми играми, фильмами, книгами - да, дети читают. Просто в культуре появляются новые вещи, и, конечно, дети интересуются новым. Они не хотят читать "Войну и мир". Мне 25 - и я ее тоже не хочу читать.
- То есть все было плохо?
- Мне нравилось приходить к детям, вести свои занятия - и уходить, никого не встретив из коллег. В целом сама идея такой академии - очень классная. И меня очень грела мысль, что я причастна к образовательному центру, который не такой, как все остальные, со своей изюминкой. И несмотря на отношение коллег, я все равно слышала, как они ведут занятия, были те, кто хорошо относится к детям. Они профессионалы своего дела.
Я бы в детстве хотела, чтобы со мной таким образом занимались. Например, "Психология общения" была даже у четырехлеток - это же очень круто. Среди выпускников того самого вокального направления академии KidsTV, например, Амината (певица, заняла 6-е место на международном конкурсе "Евровидение-2015". - Прим. ред.).
Это не было ужасным местом, из которого мне хотелось сбежать. Но теперь, когда я ушла, чувствую, будто сидела в душной комнате и привыкла к этому. И вот ты вышел на улицу - и там так много кислорода и ты понимаешь, что мог идти куда угодно, а сидел в духоте. Комната - это иногда хорошо, защищает от дождя, например. Но теперь я иду по улице и счастлива.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!