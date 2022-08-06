Липину интересно ⟩ "Нечего прикрываться детьми": откровения преподавательницы KidsTV

Среди участников "Славянского базара 2022" действительно были представители европейских стран: Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Латвии (Агния Бусила - ученица академии KidsTV) и Сербии.

Министерство иностранных дел Латвии уже давно напоминает гражданам Латвии о значительных рисках при посещении Беларуси и неоднократно призывало их этого не делать. Кроме того, остается в силе приглашение гражданам Латвии выехать как из Беларуси, так и из России.

Например, как рассказала парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича, был зафиксирован случай ареста гражданина Латвии из-за сообщений в телефоне.