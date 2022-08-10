Вчера, 9 августа, самка жирафа Вакилия из Рижского зоопарка отметила свое трехлетие. А 24 июля свой юбилей - 15-летие - отметил жираф Кими. Об этом сообщают представители зоопарка.
Фото ⟩ Жирафы Кими и Вакилия из Рижского зоопарка отметили свои дни рождения
Жирафы Кими и Вакилия из Рижского зоопарка отметили свои дни рождения
Галерея: Кими и Вакилия в Рижском зоопарке
Как отметили представители зоопарка, рацион жирафа в основном состоит из спрессованных ивовых веток, коры и люцернового сена. Поздравить жирафов мог (и может) любой желающий, пожертвовав 25 евро на специально приготовленное для них блюдо. Так, в конце праздника именинники смогли насладиться особенным "тортом", состоящим из специальных гранул и моркови.
Как сообщается, этим летом в рамках публичного кормления животных зоопарка посетители могут четыре раза в день наблюдать за кормлением жирафов - в 11:30, 14:00, 16:30 и 17:30.
Видео: День рождения жирафов в зоопарке
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