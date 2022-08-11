Кита, заплывшего в реку во Франции, не смогли спасти и усыпили

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Как полярный кит попал в Европу, ученые не знают, но тот факт, что он уплыл так далеко от своей естественной среды обитания, вызывает беспокойство.

Известно, что белухи время от времени перемещаются в южном направлении осенью, чтобы добыть еду, но оказаться так далеко от дома для них редкость.

При этом нынешний случай с китом в Сене не единичный. В мае в Нормандии погиб застрявший в Сене кит-косатка - он тоже был истощен, и попытки помочь ему выбраться в море провалились. Ученые потом выяснили, что он был серьезно болен.

В 2019 году мертвый кит был найден в Темзе недалеко от Лондона, а за несколько недель до этого умер горбатый кит, ранее замеченный в тех же водах.

Белуха поднимается на поверхность Сены, чтобы запастись воздухом Фото: Getty Images

Но в 2018 году в Темзе был замечен здоровый кит-белуха. В отрезке реки, протекающем через графство Кент, кит провел три месяца, питался самостоятельно и регулярно. Пользователи соцсетей прозвали его Бенни-белуха, а местные жители даже стали продавать туристам посвященные Бенни сувениры. Спустя три месяца местные власти сообщили, что Бенни, с большой вероятностью, благополучно уплыл домой.

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