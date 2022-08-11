Многие до сих пор говорят о выступлении российского юмориста Максима Галкина, в котором он удивил своим знанием латышского языка. Комик получил много похвалы, и маэстро Раймонд Паулс, который стал одним из героев пародии в его шоу, также прокомментировал выступление в Юрмале.
Паулс о выступлении Галкина: "Я не знал, что он учил язык"
Одним из специальных гостей на концерте Максима Галкина был маэстро Раймонд Паулс, который в беседе с изданием Kas Jauns не скрывал своего волнения по поводу выступления артиста:
"Это было наслаждение длиной в два часа".
Как известно, Раймонд Паулс знаком с Галкиным много лет.
"Нет, я не знал, что он учил язык. Удивительно! Ну, видно же - кто хочет, тот может", - подчеркивает маэстро. Он признает, что Галкин - настоящий талант: "Это было наслаждение длиной в два часа. Мы кайфовали во время его выступления.
Потрясающе - в одиночку удерживать внимание публики два часа!". Композитор не скрывал своего восхищения разработанной концертной программой и репертуаром: "Все было очень продуманно и со вкусом, не фальшиво. Спасибо Максиму Галкину за выступление и смелость".
На вопрос, устраивает ли его пародия Галкина на него самого, Паулс с улыбкой ответил: "Да, он явно давно за мной наблюдал. Пародия на меня удалась.
Я встретился с ним еще раз после концерта и позволил себе сказать, что ему еще нужно много работать над моим образом. Галкин понимает шутки, это нормально", - подчеркивает Паулс.
Выступление МаксимаГалкина на прошлой неделе привлекло повышенное внимание в социальных сетях в связи с тем, что артист использовал в нем латышский язык.
Напомним, после того, как Россия начала войну против Украины, Галкин покинул Россию и стал одной из немногих звезд российской индустрии развлечений, занявших твердую позицию против агрессивной политики РФ.
Статью целиком читайте в новом номере журнала Kas Jauns.
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