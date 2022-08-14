Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз поговорим об Агате Муцениеце и Вере Брежневой. Поехали!
Муцениеце задержана на границе, а Брежнева и Меладзе развелись?
Да, на удивление в этот раз не Максим Галкин или гуляющая в Юрмале Алла Пугачева. Хотя артист выступил в Рое, чем вызвал споры в комментариях: "Село это или город?". А что думаете вы?
Агата Муцениеце задержана на границе?
Несколько изданий на днях написали, что латвийскую актрису Агату Муцениеце, популярную в России, якобы задержали на российско-эстонской границе.
Спустя несколько часов ей все же удалось пересечь границу и вернуться в Москву. По пути домой Муцениеце сфотографировала спидометр своего автомобиля.
В сторис Агата посмеялась над "задержанием", о котором сообщили СМИ, и отметила, что еще раз "покинет" РФ в конце августа.
Напомним, в свой отпуск популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Ранее звезда показала, как проводит время в деревне вместе с родными и сестрой Сантой. Артистка побывала и в Риге.
Вера Брежнева развелась?
В многочисленных Telegram-каналах говорится о том, что 26 июля 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эти новости не комментируют.
Несколько недель назад ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения. Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.
Еще активнее СМИ стали сообщать о том, что в звездном союзе что-то неладно, после того, как Вера Брежнева прилетела в Ригу. В сторис звезда разместила несколько фотографий. Знаменитость отметила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми.
Впервые за полгода Брежнева пришла в музыкальную студию. "Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом..." - написала она.
Теперь в Риге находится не одна экс-участница группы "ВИА Гра"!
Напомним, 14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступит с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. В беседе с RUS TVNET звезда подтвердила, что проживает в Латвии.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!