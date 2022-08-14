Муцениеце задержана на границе, а Брежнева и Меладзе развелись?

Да, на удивление в этот раз не Максим Галкин или гуляющая в Юрмале Алла Пугачева. Хотя артист выступил в Рое, чем вызвал споры в комментариях: "Село это или город?". А что думаете вы?

Агата Муцениеце задержана на границе?

Несколько изданий на днях написали, что латвийскую актрису Агату Муцениеце, популярную в России, якобы задержали на российско-эстонской границе.

Спустя несколько часов ей все же удалось пересечь границу и вернуться в Москву. По пути домой Муцениеце сфотографировала спидометр своего автомобиля.

В сторис Агата посмеялась над "задержанием", о котором сообщили СМИ, и отметила, что еще раз "покинет" РФ в конце августа.

Агата Муцениеце Фото: Скриншот Youtube / Осторожно: Собчак

Напомним, в свой отпуск популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Ранее звезда показала, как проводит время в деревне вместе с родными и сестрой Сантой. Артистка побывала и в Риге.

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