Криминалисты выпустили отчет о гибели оператора Хатчинс на съемках с Болдуином

Согласно отчету криминалистов револьвер F.lli Pietta, использованный на съемках фильма "Ржавчина" в качестве реквизита, не мог выстрелить при взведении курка наполовину или на четверть. При невзведенном курке с заряженным патроном оружие могло взорвать капсюль "без нажатия на спусковой крючок при прямом ударе по курку". Это является нормой для такого типа оружия.

Актер Алек Болдуин, который держал в руках револьвер на съемках "Ржавчины", говорил, что не знает, как боевой патрон оказался на площадке, а сам он не нажимал на спусковой крючок.

"Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда", говорил Алек Болдуин в декабре 2021 года.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Галина Хатчинс погибла из-за несчастного случая. Они не нашли никаких убедительных доказательств, что револьвер, использованный на съемочной площадке, намеренно зарядили боевыми патронами.

Представители Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке "Ржавчины", пока это не комментировали.

Ранее на съемочной площадке фильма "Ржавчина" уже возникали проблемы с безопасностью. Злополучный револьвер уже давал осечку и даже проводил непроизвольный выстрел.

Как сообщалось, во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико были застрелены два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Хатчинс на вертолете была доставлена в университетскую больницу Нью-Мексико, но скончалась от полученных травм. Джоэла Соузу доставили в другую больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.