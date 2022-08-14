Криминалисты Федерального бюро расследований США установили, что револьвер, после выстрела из которого погибла оператор Галина Хатчинс, "не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ABC News.
Криминалисты выпустили отчет о гибели оператора Хатчинс на съемках с Болдуином
Согласно отчету криминалистов револьвер F.lli Pietta, использованный на съемках фильма "Ржавчина" в качестве реквизита, не мог выстрелить при взведении курка наполовину или на четверть. При невзведенном курке с заряженным патроном оружие могло взорвать капсюль "без нажатия на спусковой крючок при прямом ударе по курку". Это является нормой для такого типа оружия.
Актер Алек Болдуин, который держал в руках револьвер на съемках "Ржавчины", говорил, что не знает, как боевой патрон оказался на площадке, а сам он не нажимал на спусковой крючок.
"Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда", говорил Алек Болдуин в декабре 2021 года.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что Галина Хатчинс погибла из-за несчастного случая. Они не нашли никаких убедительных доказательств, что револьвер, использованный на съемочной площадке, намеренно зарядили боевыми патронами.
Представители Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке "Ржавчины", пока это не комментировали.
Ранее на съемочной площадке фильма "Ржавчина" уже возникали проблемы с безопасностью. Злополучный револьвер уже давал осечку и даже проводил непроизвольный выстрел.
Как сообщалось, во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико были застрелены два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Хатчинс на вертолете была доставлена в университетскую больницу Нью-Мексико, но скончалась от полученных травм. Джоэла Соузу доставили в другую больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.
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