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Фото и видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: по городу бродил огромный кабан

rus.postimees.ee
Такое не каждый день увидишь: по городу бродил огромный кабан
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Фото: Kristi Pähkel

"Косуля, лиса, заяц, да, такое было, но я никогда раньше не видел в городе кабана", - прокомментировал островитянин Кайро опубликованные в своем Twitter фотографии огромного кабана, который бродил по Курессааре (Эстония). Об этом пишет Rus.Postimees

"Это прилежный городской кабан, идет же по тротуару!" - пишет один из комментаторов, вызывая оживленную беседу на тему кабана. "Сразу видно, что деревенский в городе. Прилежнее, чем местные".

Также писали, что, по-видимому, это же дикое животное гонялось за собаками в одном дворе, а с улицы Раудтеэ поступала информация о том, что рано утром там был замечен лось.

Местная жительница Кристи Пяхкель также сфотографировала редкого гостя в четверг вечером около 23:30 на улице Суур-Пыллу в Курессааре.

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