Видео ⟩ Лиза Галкина представила собственную песню

"Я придумала песенку, между прочим, собственного сочинения", - сказала Лиза отцу, раскачиваясь на качелях. Максим попросил ее озвучить.

"Я как птичка взлетаю, а ты такой силач. На качелях меня катаешь. Thank you very much", - пропела она. Галкин положительно отреагировал на придуманное четверостишие.

"Кстати, у тебя концерт в Лондоне. Готовишься?" - кокетливо спросила Лиза отца.

Действительно, 24 августа Максим Галкин выступит в Лондоне, о чем он рассказал в соцсетях.

Ранее российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми, в котором показал, какие русские книги они читают.

Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.