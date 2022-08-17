Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза продемонстрировала во время прогулки песню собственного сочинения. Артист поделился этим фрагментом в соцсетях.
Видео ⟩ Лиза Галкина представила собственную песню
"Я придумала песенку, между прочим, собственного сочинения", - сказала Лиза отцу, раскачиваясь на качелях. Максим попросил ее озвучить.
"Я как птичка взлетаю, а ты такой силач. На качелях меня катаешь. Thank you very much", - пропела она. Галкин положительно отреагировал на придуманное четверостишие.
"Кстати, у тебя концерт в Лондоне. Готовишься?" - кокетливо спросила Лиза отца.
Действительно, 24 августа Максим Галкин выступит в Лондоне, о чем он рассказал в соцсетях.
Ранее российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми, в котором показал, какие русские книги они читают.
Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.
В начале лета Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу. Где дети будут учиться в этом году, неизвестно. Быть может, Лиза и Гарри будут учиться в Латвии. К примеру, в том же учебном заведении, которое посещает дочь Светланы Лободы. Кстати, Светлана Лобода 14 августа выступила в Риге. RUS TVNET там тоже был!
Напомним, известный российский кинокритик Антон Долин после начала военных действий РФ на территории Украины перебрался в Латвию. 12 августа он посетил выступление Максима Галкина в Рое. О своих впечатлениях Долин рассказал в соцсетях, чем вызвал широкий резонанс.
12 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Рое. Артист в Instagram восхитился этим городом и современным концертным залом. 13 августа Галкин выступил в Резекне. Это было финальное шоу его латвийского тура. В соцсетях он признался, что ощутил дух Латгалии, и отметил, что зритель там очень тонкий и чуткий.
Вообще надо сказать, что Максим Галкин и Алла Пугачева не перестают делиться в соцсетях фрагментами своего пребывания в Юрмале.
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале
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