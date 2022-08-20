Видео ⟩ В Новой Зеландии тюлень вломился в дом морского биолога, напугал кота и отдохнул на диване

За это время любознательный тюлененок успел поприставать к домашнему коту, однако чудом ничего в доме не повредил.

Семья Росса была более чем удивлена, когда нашла у себя в доме, находящемся примерно в 150 метров от берега, тюленя.

Морской биолог Фил Росс сказал, что он опечален, так как был единственным членом семьи, которого в тот момент не было дома.

"Самое смешное в том, что это действительно единственная семейная чрезвычайная ситуация, в которой было бы неплохо, если бы дома был морской биолог, - сказал он. - Я действительно упустил дома момент, когда у меня была возможность выделиться".

Росс рассказал, что его жена Дженн утром в среду встала чуть ранее шести утра, чтобы пойти в спортзал.

"Когда она села в машину, снизу что-то зарычало и убежало. Она думала, что это какая-то собака... и особенно много об этом больше не думала".

Она вернулась в 7 часов утра, открыла двери и нашла "маленького, милого тюлененка".