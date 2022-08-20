В Новой Зеландии маленький тюлененок проник через дверку для кота в дом морского биолога, где провел более двух часов, сообщает The Guardian.
Видео ⟩ В Новой Зеландии тюлень вломился в дом морского биолога, напугал кота и отдохнул на диване
За это время любознательный тюлененок успел поприставать к домашнему коту, однако чудом ничего в доме не повредил.
Семья Росса была более чем удивлена, когда нашла у себя в доме, находящемся примерно в 150 метров от берега, тюленя.
Морской биолог Фил Росс сказал, что он опечален, так как был единственным членом семьи, которого в тот момент не было дома.
"Самое смешное в том, что это действительно единственная семейная чрезвычайная ситуация, в которой было бы неплохо, если бы дома был морской биолог, - сказал он. - Я действительно упустил дома момент, когда у меня была возможность выделиться".
Росс рассказал, что его жена Дженн утром в среду встала чуть ранее шести утра, чтобы пойти в спортзал.
"Когда она села в машину, снизу что-то зарычало и убежало. Она думала, что это какая-то собака... и особенно много об этом больше не думала".
Она вернулась в 7 часов утра, открыла двери и нашла "маленького, милого тюлененка".
"Он перепугался и убежал из коридора в гостиную".
Росс сказал, что тюленю удалось проникнуть в квартиру через дверку для кота. Он считает, что тюлень встречался с котом семьи Коко, который находился на улице, когда Дженн уходила. Возможно, тюлень находился в доме уже час.
"Кот пошел защищать свою территорию и, очевидно, тюлень не был так запуган, как некоторые собаки, поэтому Коко наверное забежала домой через дверку для кота и тюлень последовал за ней".
Тюлененок провел время в одной из комнат дома на диване, когда Дженн не удалось вывести его наружу в сад. После напряженного утра, полного проблем в связи с тюленем, в 10 часов прибыл специалист Департамента по защите природы, чтобы доставить животное обратно в море.
Семья Росс дала тюлененку прозвище Оскар.
В свою очередь кошка Коко убежала в дом соседей. Вернувшись к себе, она отказалась спускаться вниз, так как "очевидно была довольно травмирована".
В Новую Зеландию возвращается популяция тюленей и снова обживает большую часть своего прошлого ареала. Впрочем, насколько бы милыми тюлени не были, они могут быстро перемещать и нанести серьезные травмы, если почувствуют угрозу. Кроме того, они переносят и инфекционные болезни.
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