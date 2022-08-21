Лучшие кандидаты в руководство Latvijas valsts meži - из вовлеченных в скандалы предприятий

Его работа в Velve частично совпадает со временем, когда управление процессами стратегического руководства предприятия было одной из обязанностей Мариса Мартинсонса - одной из центральных фигур в деле о строительном картеле.

Председатель правления совета LVM Эдмунд Бельскис указывает, что решение Совета по конкуренции об участии Latvijas energoceltnieks в картеле еще не вступило в силу, так как оно оспорено. Указывается и на то, что имя кандидата в правление LVM не было упомянуто в решении Совета по конкуренции.

По словам Бельскиса, Рейзиньш сам говорил, что проработал в Velve совсем недолго до того, как завершился этап, по поводу которого ведется расследование.

Из сказанного членами номинационной комиссии исходит, что в оценке кандидатов важное значение имела информация, которую о претендентах подготовила компания по отбору персонала. Она проводит и углубленную репутационную проверку кандидатов.

Чтобы исключить кого-то из конкурса из-за репутации, решение комиссии должно быть единогласным, поясняют эксперты.

Конкурс предусматривал, что у члена правления в финансовом управлении в качестве преимущества рассматривается предыдущий опыт, полученный в сфере лесного хозяйства, деревообработки или строительства. Еще один дополнительный плюс - опыт претендентов в холдинговой компании. Чиновники отрицают, что правила конкурса написаны под конкретного претендента.