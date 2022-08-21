Привлеченная к процедуре отбора руководства предприятия Latvijas valsts meži компания по отбору персонала Astral Executive Search, которая оценивала в том числе и репутацию кандидатов, длительное время является партнером по сотрудничеству строительной компании Velve, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. В конкурсе на место в правлении LVM стартовал и получил его бывший член правления Velve и финансовый директор владельца Velve MN Holding Том Рейзиньш.
Лучшие кандидаты в руководство Latvijas valsts meži - из вовлеченных в скандалы предприятий
Руководитель компании по отбору персонала Илута Гайле называет это совпадением и отрицает, что сотрудничество с Velve повлияло на результаты конкурса.
Velve - единственная фирма из подозреваемых в создании строительного картеля, которая признала нарушение и заключила соглашение с Советом по конкуренции.
В период времени, когда Совет по конкуренции проводил расследование по делу о строительном картеле, Рейзиньш был членом правления в двух из упомянутых в решении фирм. Знал он или не знал о строительном картеле - этот вопрос De Facto Рейзиньшу задать не удалось. Дело в том, что в LVM отказали в интервью с новыми членами правления.
Рейзиньш был финансовым директором Latvijas energoceltnieks и работал в правлении с осени 2016 года по март 2018 года. По мнению Совета по конкуренции, возможное участие Latvijas energoceltnieks в картеле длилось "минимум с 21.07.2015 по 02.02.2018". Так как это предприятие решение совета оспорило, оно еще не вступило в силу.
В мае 2018 года он стал членом правления Velve, где проработал почти два года (до марта 2020 года), а до весны этого года он был финансовым директором владельца Velve - MN Holding.
Его работа в Velve частично совпадает со временем, когда управление процессами стратегического руководства предприятия было одной из обязанностей Мариса Мартинсонса - одной из центральных фигур в деле о строительном картеле.
Председатель правления совета LVM Эдмунд Бельскис указывает, что решение Совета по конкуренции об участии Latvijas energoceltnieks в картеле еще не вступило в силу, так как оно оспорено. Указывается и на то, что имя кандидата в правление LVM не было упомянуто в решении Совета по конкуренции.
По словам Бельскиса, Рейзиньш сам говорил, что проработал в Velve совсем недолго до того, как завершился этап, по поводу которого ведется расследование.
Из сказанного членами номинационной комиссии исходит, что в оценке кандидатов важное значение имела информация, которую о претендентах подготовила компания по отбору персонала. Она проводит и углубленную репутационную проверку кандидатов.
Чтобы исключить кого-то из конкурса из-за репутации, решение комиссии должно быть единогласным, поясняют эксперты.
Конкурс предусматривал, что у члена правления в финансовом управлении в качестве преимущества рассматривается предыдущий опыт, полученный в сфере лесного хозяйства, деревообработки или строительства. Еще один дополнительный плюс - опыт претендентов в холдинговой компании. Чиновники отрицают, что правила конкурса написаны под конкретного претендента.
Как пояснил председатель совета предприятия, эти преимущества связаны с тем, что LVM строит много дорог, предусмотрено и восстановление мелиорации леса, а опыт в холдинге связан с тем, что LVM - акционер в других предприятиях.
29 июля совет LVM утвердил членов правления на три из четырех вакантных позиций - должность с ответственностью за защиту окружающей среды осталась пустой. Для утверждения в совете конкурсная комиссия выдвинула двух кандидатов на посты финансовых руководителей.
Совет должен был выбрать среди двух кандидатов, получивших одинаковое число баллов, на должность председателя правления. Эти кандидаты - бывший руководитель Комиссии по рынку финансов и капитала Петерис Путниньш и член правления Augstsprieguma tīkls Марцис Каулиньш. Совет выбрал Путниньша.
Параллельно работе в FKTK он был и членом по надзору за коммерческими банками Европейского центрального банка. Спустя два года после ухода с поста контролера банков Путниньш в августе прошлого года стал членом правления в фирме Decta, которая принадлежит Rietumu Holding.
Публично уже прозвучали опасения, позволяют ли вообще занимаемые ранее Путниньшем должности квалифицироваться на влиятельный пост. Председатель совета LVM считает, что претендент соответствует требованиям и главным является опыт Путниньша в структурах Европейского центрабанка.
Член правления Янис Станкевич ранее руководил производственной частью Rīgas meži - в то время, когда предприятие возглавлял избранный еще в прошлом году в совет LVM Айвар Тауриньш. В связи с действиями руководимого Тауриньшем совета Rīgas meži полиция расследует три уголовных процесса - в связи с возможной растратой, фиктивным трудоустройством и нарушениями в сфере заключения договоров об охоте.
"Если мы говорим конкретно об этом кандидате, то его роли в этих процессах мы не видели вообще", - отметил председатель правления LVM Бельскис.
В Rīgas meži Станкевич был ответственным за лесопилку Norupe, целесообразность существования которой ставили под сомнение как Госконтроль, так и Совет по конкуренции. Станкевич был среди тех, кто принимал решения о продаже материала. После смены руководства ревизия в Rīgas meži показала возможные нехозяйственные действия во время продажи продукции предприятия. Однако номинационная комиссия не получила доказательств того, что потери действительно возникли.
В этом году KNAB наказал Станкевича за то, что тот, не выдержав требуемую законом паузу, начал работать на деревообрабатывающем предприятии, которое было партнером Rīgas meži по сделкам. Так как нарушение было предотвращено и не было скрыто, и это не сыграло роль в выборе комиссии.
Совет LVM пересматривать результаты конкурса не планирует. Министр земледелия Каспар Герхардс о конкурсе и его результатах по сути не говорит, отмечая, что не принимал участие ни в процессе конкурса, ни в принятии решений.
В пятницу, 19 августа, правление Балтийского института корпоративного управления приняло решение об исключении LVM из числа корпоративных членов института. Причиной является сомнительная практика отбора и избрания членов совета директоров компании. Также были исключены два члена лесного совета, входившие в состав номинационной комиссии.
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