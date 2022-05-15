Рижская дума подает в суд на участника "строительного картеля" Velvi о взыскании 4 млн евро

Менее года назад Совет по конкуренции принял решение о наказании участников строительного картеля за многолетний запрещенный сговор в сфере государственных и муниципальных закупок. Почти все выявленные застройщики нарушений не признали, но совет призвал заказчиков подать на них в суд о возмещении ущерба.

Компания Velve признала свою вину. Однако чтобы восстановить былое доверие, застройщик также должен был возместить убытки Рижской думе и Лиепайской региональной больнице, но Velve отказывается возмещать миллионные убытки, поэтому на этой неделе Рижская дума подала иск в суд против строительной компании.

Дело о строительном картеле инициировало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Подслушанные разговоры влиятельных игроков отрасли на территории бывшего рыболовецкого колхоза в Юрмале на протяжении нескольких лет выявили, как во время неформальных встреч они обещали друг другу не конкурировать в государственных и муниципальных закупках и держать цены, чтобы больше зарабатывать, напоминает передача. Основными организаторами запрещенных встреч были бывший владелец компании Velve Марис Мартинсонс, владельцы Re&Re Дидзис Путниньш и Айнарс Пауниньш, а также Гунтис Равис и Иварс Миллерс из Skonto būves.

Обнаруженные KNAB записи показали, что существовал список объектов, разделенных между участниками картеля. В их числе было запланированное Департаментом имущества Рижской думы строительство новых корпусов естественных наук для Рижской гимназии в Золитуде. Эти закупки были присмотрены для Velve. Весной 2018 года Рижской думой был организован конкурс, единственным претендентом на строительство проекта стала компания Velve, и с самоуправлением был заключен договор на строительство школьного здания на сумму 11 697 771 евро с получением части денег из европейских фондов.

Осенью того же года Лиепайская региональная больница при софинансировании европейских фондов объявила тендер на масштабные ремонтные работы нескольких отделений. Помимо Velve, на работы по реконструкции больницы претендовала только компания UPB, но фирма, представленная Мартинсонсом, выиграла тендер с самой низкой ценой в 13 233 559 евро.

При таких нарушениях европейские фонды требуют возврата части финансирования из-за нарушения честного и законного использования государственных средств. При закупке для Рижской гимназии в Золитуде сумма составляет 1 282 798 евро, которая должны быть выплачена Рижской думе. Аналогичная сумма - 1 221 642 евро - была также взыскана с SIA Liepājas apgabālā slimnīca. Поскольку другие участники картеля оспаривали решение Совета по конкуренции, а Velve признала нарушения, в настоящее время деньги требуют вернуть только по проектам Velve.

Однако мэр Риги Мартиньш Стакис отмечает, что Velve по-прежнему отказывается покрывать убытки. Был только один разговор, в котором застройщик сказал, что картеля нет, потому что другие в этом не признались, поэтому Velve не будет покрывать убытки Рижской думе.

Лиепайская региональная больница также готовится подать в суд на застройщика.

"Поскольку ситуация с решением Совета по конкуренции еще не урегулирована для всех компаний, фигурирующих в деле, и ряд вопросов окончательно не решен, мы не будем давать дополнительные комментарии в настоящее время", - прокомментировали ситуацию в компании Velve.