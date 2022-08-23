Жители встревожены, что в чековой лотерее часто побеждает один и тот же человек. Комментарий СГД

"Тяжело сказать, как человек это делает [получает чеки]. Не исключено, что это может быть работник какого-то магазина, который берет оставленные людьми чеки.

Когда такая ситуация была впервые [констатировали частую победу одного человека], конечно, спрашивали, так как и нам показалось - как так? Однако коллеги [Mobilly] пояснили, что работают статистика и теория вероятности. Действительно, очень многое зависит от удачи", - рассказала представитель СГД Кабанова.

В июне и июле, которые стали удивительно удачными месяцами для конкретного участника, в каждый из этих летних месяцев неполные 30 тысяч участников (номеров телефона) зарегистрировали на лотерею более 670 чеков каждый.

Передача связалась и с Mobilly, которая организует осуществление розыгрышей для СГД. Руководство предприятия указывает, что розыгрыш честный, работа системы проверена.

Чековая лотерея была начата в июле 2010 года. СГД призывает жителей регистрировать в ней подтверждающие платежи документы, чтобы бороться с теневой экономикой. Жителей привлекают участвовать в лотерее несколькими ежемесячными наградами и более крупными ежегодными призами.

Государству содержание чековой лотереи обходится в порядка 600 тысяч евро в год, но эти деньги удачно отбиваются, сообщила представитель СГД.

Например, в 2021 году общие доходы от реализации чековой лотереи, полученные в результате вскрытия неуплаты налогов, нелегальной занятости и нелегального бизнеса, составили более 2,4 миллиона евро.

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