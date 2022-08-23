Подозрительно часто в организованной Службой госдоходов (СГД) чековой лотерее призы выигрывает один и тот же человек, заметили другие участники лотереи, сообщает передача Bez Tabu.
Жители встревожены, что в чековой лотерее часто побеждает один и тот же человек. Комментарий СГД
Некоторые участники чековой лотереи указали на, по их мнению, большую странность - частую победу и номинацию на большой годовой розыгрыш человека, номер телефона которого заканчивается на 0750.
В мае этот номер телефона был выбран для номинации на годовой розыгрыш, в июне он выиграл два приза по 100 евро, подарочную карту и был еще раз номинирован на главный розыгрыш года, в свою очередь в июле номер выиграл аж четыре приза по 100 евро и одну подарочную карту.
"Не назначают ли сотрудники СГД таким образом выигрыши сами себе?" - поинтересовалась участница лотереи Лаура. И рижанка Инна, которая регистрирует на лотерею до 50 чеков в месяц, ставит под сомнение вероятность такой удачи.
Представитель СГД Инита Кабанова поясняет: "Розыгрыш осуществляет независимое IT-предприятие Mobilly. Розыгрыш полностью генерируется компьютером. Mobilly использует систему генератора случайных цифр. Если посмотрим на выигрыши, которые повторяются, то видим, что было подано много чеков".
Представитель СГД указывает - чем больше чеков подаешь, тем больше шанс выиграть.
Как отмечает СГД, в июне этого года самый большой счастливчик, выигравший пять призов, подал 3348 подтверждающих платежи документов.
"Тяжело сказать, как человек это делает [получает чеки]. Не исключено, что это может быть работник какого-то магазина, который берет оставленные людьми чеки.
Когда такая ситуация была впервые [констатировали частую победу одного человека], конечно, спрашивали, так как и нам показалось - как так? Однако коллеги [Mobilly] пояснили, что работают статистика и теория вероятности. Действительно, очень многое зависит от удачи", - рассказала представитель СГД Кабанова.
В июне и июле, которые стали удивительно удачными месяцами для конкретного участника, в каждый из этих летних месяцев неполные 30 тысяч участников (номеров телефона) зарегистрировали на лотерею более 670 чеков каждый.
Передача связалась и с Mobilly, которая организует осуществление розыгрышей для СГД. Руководство предприятия указывает, что розыгрыш честный, работа системы проверена.
Чековая лотерея была начата в июле 2010 года. СГД призывает жителей регистрировать в ней подтверждающие платежи документы, чтобы бороться с теневой экономикой. Жителей привлекают участвовать в лотерее несколькими ежемесячными наградами и более крупными ежегодными призами.
Государству содержание чековой лотереи обходится в порядка 600 тысяч евро в год, но эти деньги удачно отбиваются, сообщила представитель СГД.
Например, в 2021 году общие доходы от реализации чековой лотереи, полученные в результате вскрытия неуплаты налогов, нелегальной занятости и нелегального бизнеса, составили более 2,4 миллиона евро.
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