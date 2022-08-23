Представители ряда бизнес-организаций направили письмо государственным должностным лицам, в котором призывают немедленно ввести обязательный экзамен по естественным наукам, сообщили в Латвийской ассоциации электротехнической и электронной промышленности.
Бизнесмены требуют немедленно ввести экзамен по естественным наукам в школах
Авторы письма отмечают, что предприниматели и ранее призывали правительство повысить качество образования в сфере естествознания, чтобы в Латвии могла развиваться наукоемкая экспортоспособная экономика и построено общество с развитым мышлением. Правительство выражало понимание и поддержку этому призыву в период выборов, но после выборов высказывало сомнения и игнорировало назревающую проблему.
По мнению бизнес-организаций, в итоге в Латвии высшими учебными заведениями выпускаются лишь несколько учителей физики, более половины сотрудников сферы уже в предпенсионном возрасте, экзамен по физике сдается половиной средних учебных заведений, при этом хороший результат показывают 265 школьников, которые должны заполнить 3500 бюджетных мест в вузах. Кроме того, Латвия в настоящее время находится на последнем месте в Европейском союзе по доле студентов, изучающих естественные и инженерные науки.
В письме отмечается, что в этом году в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей (LDDK), Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK), Латвийской ассоциацией электротехнической и электронной промышленности, Латвийской ассоциацией предпринимателей химической и фармацевтической промышленности, Латвийской федерации лесной промышленности, Ассоциации машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, Латвийской федерации продовольственных предприятий, Латвийского университета, Рижского технического университета, Латвийской ассоциации учителей физики, Совета по высшему образованию и Латвийской академии наук достигнут компромисс с Министерством образования и науки и Государственным центром содержания образования о введении обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии или естественным наукам с 2025/2026 учебного года.
Разработаны изменения в правилах Кабинета министров относительно государственного стандарта общего среднего образования и образцов программ общего среднего образования, но в настоящее время Министерство финансов тормозит их немедленное утверждение, выражая озабоченность и игнорируя катастрофическую ситуацию, а также затягивая принятие решения Кабинетом министров, говорится в письме.
Авторы письма поясняют, что налоговые поступления формируются не государственными служащими Минфина и не аппаратом чиновников, а предпринимателями, способными создавать продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособные на международном уровне.
Организации предпринимателей призывают премьер-министра Кришьяниса Кариньша взять на себя личную ответственность за немедленное утверждение этих правил правительством до 1 сентября текущего года.
Письмо подписали президент LDDK Андрис Бите, председатель совета LTRK Айгар Ростовскис, председатель правления Латвийской ассоциации электротехнической и электронной промышленности Нормунд Бергс, председатель правления Латвийской ассоциации предпринимателей химической и фармацевтической промышленности Виталий Скривелис, исполнительный директор Латвийской федерации лесной промышленности Кристап Клаусс, председатель правления Ассоциации машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Том Гринфелдс и член правления Латвийской федерации продовольственных предприятий Лигита Турнере.
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