Бизнесмены требуют немедленно ввести экзамен по естественным наукам в школах

Авторы письма отмечают, что предприниматели и ранее призывали правительство повысить качество образования в сфере естествознания, чтобы в Латвии могла развиваться наукоемкая экспортоспособная экономика и построено общество с развитым мышлением. Правительство выражало понимание и поддержку этому призыву в период выборов, но после выборов высказывало сомнения и игнорировало назревающую проблему.

По мнению бизнес-организаций, в итоге в Латвии высшими учебными заведениями выпускаются лишь несколько учителей физики, более половины сотрудников сферы уже в предпенсионном возрасте, экзамен по физике сдается половиной средних учебных заведений, при этом хороший результат показывают 265 школьников, которые должны заполнить 3500 бюджетных мест в вузах. Кроме того, Латвия в настоящее время находится на последнем месте в Европейском союзе по доле студентов, изучающих естественные и инженерные науки.