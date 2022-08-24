Максим Галкин на концерте выступил в одежде цветов украинского флага

Даже без слов артист смог выразить свою гражданскую позицию и выразить поддержку Украине.

Максим Галкин был одет в желтые штаны и синий пиджак. Фрагмент концерта юморист выложил в своем Instagram-аккаунте.

После концерта Галкин поблагодарил зрителей за теплый прием: "Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!". В ответ поклонники наградили его бурными аплодисментами.

Напомним, Максим Галкин одним из первых выступил против войны в Украине, из-за этого в России у артиста начались проблемы - его концерты и рекламные контракты стали отменять. Вскоре после этого Галкин с семьей покинул РФ.

Сейчас Максим Галкин активно гастролирует по странам Европы. Так, он выступал в Эстонии, дал несколько концертов в Латвии, вызвавших большой интерес среди известных в стране людей.

На одном из его концертов были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе персоны. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

При этом последнее время юморист вместе с семьей проживает в Юрмале и часто рассказывает поклонникам детали своей личной жизни. Недавно Галкин поделился очередным роликом, в котором показал, как проводит время с детьми.