Страшные сказки от Хаматовой и Белого в центре Риги

Не отстают от виновницы торжества и самые именитые участники мероприятия - Хаматова и Белый, которые одними из первых российских артистов в первые же дни войны в Украине четко осудили агрессию, расторгли контракты с государственными театрами в РФ и покинули страну. Весь диапазон прозы Петрушевской - детская наивность, гнев, страх, мистика и лирика - проходит через них сильным потоком, вываливаясь на зрителей чистой энергией.

"Кабаре Людмилы Петрушевской" оказалось удивительным зрелищем, в котором страшное перемешивается со смешным, вымысел - с правдой жизни, а антивоенная позиция - с пугающими строчками "Старушка неспеша достала ППШ!". Отсюда, вероятно, и громогласные аплодисменты - такое Рига принимает отнюдь не часто.

Российская актриса Чулпан Хаматова вместе с семьей после начала войны переехала в Латвию, где в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, что не поддерживает военные действия. "Я не смогу называть чужое горе, чужую боль, трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим… Я боюсь возвращаться. Чтобы не потерять совесть и себя", - сказала она. Художественный руководитель Нового рижского театра Алвис Херманис сообщил, что пригласил Хаматову присоединиться к труппе театра. У актрисы также есть купленный в Латвии участок земли в Аматциемсе, в 80 км от Риги, о котором она говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота".

Анатолий Белый - российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Сыграл в фильмах и сериалах "Бригада", "Параграф 78", "Оптимисты", "О чем еще говорят мужчины". Белый выступил против вторжения России в Украину, в июле 2022 года уволился из Московского художественного театра им. Чехова и уехал из России.