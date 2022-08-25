Страшные сказки от Хаматовой и Белого в центре Риги

Темный зал Mūzikas nams Daile, убийственная духота. На сцене Чулпан Хаматова и Анатолий Белый в шерстяных пальто и с чемоданами - оба высказались против войны, оба покинули Россию. Теперь они здесь, на сцене в Латвии, и рассказывают со сцены истории, больше напоминающие советские страшилки. Их автор Людмила Петрушевская этой похожести и не скрывает: "Я знаю, что страшная сказка лечит - еще с детдома, где я их сочиняла подружкам", - рассказывает она.
Петрушевская в широком смысле фигура не самая известная. В детской литературе она не Старобинец и не Успенский, в драматургии - не Вампилов и не Вырыпаев, в музыке - не Высоцкий и не Земфира. Притом вы совершенно точно знакомы с какой-нибудь из ее работ - будь то цикл лингвистических сказок "Пуськи бятые" ("Сяпала Калуша с калушатами по напушке. И увазила бутявку" - это как раз оттуда), ставший мемом поросенок Петр или мультфильм "Сказка сказок", для которого она написала сценарий и который признали "лучшим анимационным фильмом всех времен и народов" за двадцать лет до "Ежика в тумане". И ладно бы только у нас! В 2009 году Петрушевская получила Всемирную премию фэнтези в США за сборник рассказов "Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка: Страшные рассказы".
23 августа в рижском Mūzikas nams Daile после гастролей в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Одессе, Лондоне и других городах состоялось представление "Кабаре Людмилы Петрушевской" с Чулпан Хаматовой, Анатолием Белым и самой 84-летней писательницей и певицей. Мероприятие собрало множество именитых гостей (среди них - Татьяна Лазарева, Антон Долин и другие), зал был заполнен до предела, а зрители не раз взрывались аплодисментами и выкриками "Браво!".
Само мероприятие разделилось на две части - читку коротких историй Петрушевской в исполнении Хаматовой и Белого (они на сцене появились в образе путешественников с чемоданами, а сам антураж напоминал бесконечную поездку на поезде) и исполнение поэтессой авторских "переделок" знаменитых песен XX века - народных, шансона и пр. И если про вторую часть рассказывать смысла нет (даром, что Петрушевская пела на русском, французском, английском, украинском и идише) - это зрелище может работать только воочию, здесь и сейчас, то первая представляет собой куда более интересный перформанс.
Хаматова и Белый во время спектакля практически не шевелились, вся сила этого визуального повествования - в сочинениях и голосе актеров, рассказывающих истории, больше всего напоминающие - как ни удивительно, практически одновременно - библейские сказания и советские страшилки вроде "Желтой руки" и т. д.: о войне, ревности, чудесах, смерти и о чем только не... Впрочем, Петрушевская этой похожести и не скрывает: "Я знаю, что страшная сказка лечит - еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам", - сказала она как-то в интервью "Медузе". Лечит, надо сказать, вполне надежно - некоторым текстам Петрушевской исполнилось уже почти 50 лет.
Волей-неволей жутковатая атмосфера происходящего в итоге материализовалась прямо в зрительном зале - в определенный момент на балконе Mūzikas nams Daile закопошились и с помощью других зрителей вывели женщину - вероятно, не выдержавшую жуткой духоты (на улице было за +30, а битком забитый зал кондиционеры остудить были не в силе). Чего не скажешь о самой Петрушевской - в свои 84 она продолжает писать пьесы, стихи, хокку и сказки и, разумеется, петь - притом в ее музыкальном котле одновременно варятся Высоцкий, Шарль Азнавур, цыганские романсы, Элвис Пресли, "Нiч яка мiсячна", ностальгический Les Champs-Elysees Джо Дассена. Впрочем, не беремся утверждать, что этим дело ограничивается.
Не отстают от виновницы торжества и самые именитые участники мероприятия - Хаматова и Белый, которые одними из первых российских артистов в первые же дни войны в Украине четко осудили агрессию, расторгли контракты с государственными театрами в РФ и покинули страну. Весь диапазон прозы Петрушевской - детская наивность, гнев, страх, мистика и лирика - проходит через них сильным потоком, вываливаясь на зрителей чистой энергией.
"Кабаре Людмилы Петрушевской" оказалось удивительным зрелищем, в котором страшное перемешивается со смешным, вымысел - с правдой жизни, а антивоенная позиция - с пугающими строчками "Старушка неспеша достала ППШ!". Отсюда, вероятно, и громогласные аплодисменты - такое Рига принимает отнюдь не часто.
Российская актриса Чулпан Хаматова вместе с семьей после начала войны переехала в Латвию, где в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, что не поддерживает военные действия. "Я не смогу называть чужое горе, чужую боль, трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим… Я боюсь возвращаться. Чтобы не потерять совесть и себя", - сказала она. Художественный руководитель Нового рижского театра Алвис Херманис сообщил, что пригласил Хаматову присоединиться к труппе театра. У актрисы также есть купленный в Латвии участок земли в Аматциемсе, в 80 км от Риги, о котором она говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота".
Анатолий Белый - российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Сыграл в фильмах и сериалах "Бригада", "Параграф 78", "Оптимисты", "О чем еще говорят мужчины". Белый выступил против вторжения России в Украину, в июле 2022 года уволился из Московского художественного театра им. Чехова и уехал из России.
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