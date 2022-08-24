Кариньш: из-за войны Латвия вынуждена в короткие сроки исключить Россию из национальной экономики

Кариньш указал, что первым решением правительства было зарезервировать газ, который хранится в Инчукалнаском хранилище, на имя Latvijas Gāze, чтобы газа хватило для домохозяйств. Премьер подчеркнул, что решение является полностью выполнимым, потому что до войны на Украине правительство обеспечило переход Инчукалнаского хранилища газа под контроль государства.

Кариньш также подчеркнул, что разработаны и приняты программы поддержки домохозяйств, которые помогут им перейти с ископаемого топлива на возобновляемые ресурсы. Он отметил, что

в этом году увеличилось количество домохозяйств, использующих солнечные батареи для производства части потребляемой ими электроэнергии.

Премьер-министр признал, что есть и проблемы, и это затраты на энергию. Энергия стала дороже, потому что с ростом цен на газ растут цены на электроэнергию, щепу, топливные гранулы и дрова. Кариньш обратил внимание на то, что разработана и принята широкая программа поддержки как для домашних хозяйств, так и для предприятий.

Населению будет компенсирована половина повышения цен, а энергоемким компаниям планируется оказать специальную поддержку в виде грантов, чтобы они могли поддерживать свою конкурентоспособность. Обширная поддержка предназначена и для предпринимателей, так как юридическим лицам будет компенсировано 100% тарифа АО Sadales tīkls.

"Если осень и зима окажутся еще более суровыми с точки зрения цен, чем это представляется сейчас, правительство оставляет за собой право пересмотреть механизмы поддержки, потенциально увеличив проценты поддержки. Мы сделали все, чтобы быть готовыми к отопительному сезону, но если ситуация изменится, мы готовы меняться вместе с ней", - сказал Кариньш.