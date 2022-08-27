Видео ⟩ В жаркий день собаку закрыли в машине на парковке торгового центра

27 августа во многих местах Латвии были побиты рекорды жары. Температура воздуха поднялась выше +28 градусов почти по всей стране, на несколько градусов ниже температура была в некоторых местах на побережье.

На кадрах видно, что пес находится один в машине в солнечный и жаркий день.

Свидетель поясняет, что были вызваны спасатели и информация была передана в информационный центр Alfa.

Хозяин пришел к своей машине через 20 минут и выпустил собаку на свежий воздух.

В жаркую погоду Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает владельцев уделять особое внимание своим питомцам, так как домашние животные очень чувствительны к воздействию повышенных температур.

При длительном нахождении животного при повышенной температуре периферические сосуды расширяются, а если объем циркулирующей крови не увеличивается, у животного развивается сердечная недостаточность, которая может привести к смерти.

Чаще всего перегрев происходит в жарких и непроветриваемых помещениях с повышенной влажностью. Перегреву способствуют прямые солнечные лучи, отсутствие ветра, влажность, недостаточное потребление жидкости, физические нагрузки.

Собаки и кошки чаще всего перегреваются, когда находятся в плохо проветриваемых помещениях, а также в автомобилях возле магазинов. У кошек, как и у собак, очень мало потовых желез, поэтому лишнее тепло практически не выделяется с потом и организм не охлаждается.