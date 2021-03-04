Агата Муцениеце: от "Закрытой школы" через "Честный развод" с Прилучным до ведущей шоу "Голос"

Происхождение

Муцениеце родом из Риги. Ее отец Агаты работал барменом. Он умер, когда она была еще ребенком. Мать актрисы была поваром. Мало кто знает, но у Агаты есть еще две сестры - Рената и Санта.

В школьные годы она посещала театральную студию "Шкатулка" (мастерская Л. Е. Шевченко). После окончания школы работала моделью, рекламировала известную марку итальянской обуви, объездила с фотосессиями многие страны Европы.

Любопытный факт: в Риге Агата изучала китайскую филологию в Латвийском университете.

Муцениеце не забывает, что она - уроженка Латвии. В частности, на программе "Вечерний Ургант" ведущий попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Агата не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").

Карьера

В 2008 году переехала в Москву и поступила на актерский факультет ВГИКа (мастерская А. Я. Михайлова), который окончила с красным дипломом в 2012 году.

Дебютировала в кино в 2007 году в телесериале "Закрытая школа", где и познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным.

Снималась в рекламе "Билайн", Nescafe, "МегаФон", "Евросеть", Jardin, Savage, Сбербанк, OBI.

В ноябре 2019 года снялась в клипе Мота на песню "Перекрестки".

Была ведущей телеканала "Моя планета" в проекте "Страшно. Интересно" о самых экстремальных развлечениях всех регионов мира. Позже стала ведущей шоу "Голос. Дети".

Сейчас на счету Агаты свыше двадцати ролей в фильмах и сериалах.

Брак с Павлом Прилучным

19 июля 2011 года в тайне от широкой публики и журналистов Агата и Павел расписались в одном из московских ЗАГСов. В браке родились дети - Тимофей и Мия.

В феврале 2020 года супруги приняли решение о разводе.

Стоит заметить, что развод Агаты и Павла стал одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Поводом послужило видео Агаты, в котором она заявила: "Паша в неадеквате. Он выбросил мой телефон на улицу и довел детей до слез".

Это произошло уже тогда, когда пара заявила о предстоящем разводе.

"Насчет Паши ничего не хочу говорить!... Я рада, что это произошло сейчас, а не когда нам по 70 лет. И я бы поняла, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. И уже карьеру было бы не построить! Но я пока еще не такая старая и надеюсь, что сейчас смогу наслаждаться жизнью", - призналась Агата в своем влоге.

Она отметила, что благодарна Прилучному за все эти годы.