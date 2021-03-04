Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Агата Муцениеце: от "Закрытой школы" через "Честный развод" с Прилучным до ведущей шоу "Голос"
Звезда недели

Агата Муцениеце ФОТО: https://www.instagram.com/agataagata/

В понедельник, 1 марта, день своего рождения отметила латвийская актриса Агата Муцениеце. Рассказываем о ней в рубрике "Звезда недели"

Происхождение

Муцениеце родом из Риги. Ее отец Агаты работал барменом. Он умер, когда она была еще ребенком. Мать актрисы была поваром. Мало кто знает, но у Агаты есть еще две сестры - Рената и Санта.

В школьные годы она посещала театральную студию "Шкатулка" (мастерская Л. Е. Шевченко). После окончания школы работала моделью, рекламировала известную марку итальянской обуви, объездила с фотосессиями многие страны Европы.

Любопытный факт: в Риге Агата изучала китайскую филологию в Латвийском университете.

Муцениеце не забывает, что она - уроженка Латвии. В частности, на программе "Вечерний Ургант" ведущий попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Агата не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").

Карьера

 В 2008 году переехала в Москву и поступила на актерский факультет ВГИКа (мастерская А. Я. Михайлова), который окончила с красным дипломом в 2012 году.

Дебютировала в кино в 2007 году в телесериале "Закрытая школа", где и познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным.

Снималась в рекламе "Билайн", Nescafe, "МегаФон", "Евросеть", Jardin, Savage, Сбербанк, OBI.

В ноябре 2019 года снялась в клипе Мота на песню "Перекрестки".

Была ведущей телеканала "Моя планета" в проекте "Страшно. Интересно" о самых экстремальных развлечениях всех регионов мира. Позже стала ведущей шоу "Голос. Дети". 

Сейчас на счету Агаты свыше двадцати ролей в фильмах и сериалах. 

Брак с Павлом Прилучным

19 июля 2011 года в тайне от широкой публики и журналистов Агата и Павел расписались в одном из московских ЗАГСов. В браке родились дети - Тимофей и Мия.

В феврале 2020 года супруги приняли решение о разводе.

Стоит заметить, что развод Агаты и Павла стал одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Поводом послужило видео Агаты, в котором она заявила: "Паша в неадеквате. Он выбросил мой телефон на улицу и довел детей до слез".

Это произошло уже тогда, когда пара заявила о предстоящем разводе. 

"Насчет Паши ничего не хочу говорить!... Я рада, что это произошло сейчас, а не когда нам по 70 лет. И я бы поняла, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. И уже карьеру было бы не построить! Но я пока еще не такая старая и надеюсь, что сейчас смогу наслаждаться жизнью", - призналась Агата в своем влоге.  

Она отметила, что благодарна Прилучному за все эти годы.

"Конечно, я за брак стала немного неуверенной в себе, какой-то зажатой. Все время думала, как на меня будут смотреть мужчины. И самое главное, как на это отреагирует Паша. И слава Богу, что этого в моей жизни больше нет, потому что выяснилось, что это была не моя проблемочка. Проехали!" - заявила Муцениеце.

Кстати, развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Дети проводят время и с ней, и с отцом. Хотя в одном из своих выпусков шоу "MamBook" Агата призналась, что дети иногда не хотят общаться с Павлом и ей надо их уговаривать. 

"Честный развод"

С 2020 года Агата Муцениеце ведет свое YouTube-шоу "Честный развод". Кроме него она начала делать программу для мам - "MamBook".

Гостями программы "MamBook" становятся известные женщины и многодетные мамы. К примеру, одной из гостей была Анна Седокова. Во время беседы Агата рассказала, что ей было тяжело во время родов и после. Ей пришлось восстанавливать свой организм, но супруг Агате совсем не помогал. В какой-то момент речь зашла об интимных отношениях после родов. Муцениеце отметила, что первые 40 дней после родов следует вычеркнуть. 

"Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему", - заметила актриса в разговоре.

Впрочем, это была не единственная шутка в адрес Прилучного. После гостья шоу, певица Анна Седокова, в какой-то момент не могла вспомнить имя бывшего мужа Агаты, что показалось актрисе смешным.

"Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да и пошел он", - сказала она.

В другом выпуске актриса осудила Максима Галкина за шоу лучше всех

Агата Муцениеце сейчас

После развода с Павлом она наконец-то себя чувствует счастливой и радуется каждому дню. А программе "Честный развод" она не стала скрывать, что проанализировала прошлые отношения. Муцениеце призналась, что она замечала агрессию Павла к людям, но ей это даже нравилось. Но после когда бывший муж начал проявлять агрессию в ее сторону, актриса "офигела".

Теперь Агата не спешит снова вступать в брак, так как не хочет снова быть чьей-то супругой.

"Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то", - пояснила она.

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