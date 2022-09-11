"Это шокирующе странно". Установлена причина, почему комары всегда находят людей

Комары могут почувствовать СО2 или человеческий пот, используя уникальные рецепторы. Новое исследование, которым руководили ученые Бостонского университета и университета Рокфеллера, объясняет, почему комары так хорошо могут нас чувствовать, даже если ученые генетически отключат характерные для людей рецепторы.

Согласно исследованию, как минимум у одного вида москитов - aedes aegypti (комар желтолихорадочный) - совершенно особая система обоняния, если сравнивать с большей частью животных.

Используя CRISPR (семейство последовательностей ДНК, обнаруженных в геномах прокариотических организмов, таких как бактерии и археи) как инструмент для редактирования генов, ученые создали комаров, обоняние которых выделяет флуоресцентные протеины. Это позволило ученым сделать вывод, что различные запахи стимулируют систему обоняния москитов.

Оказывается, что желтолихорадочный комар соединяет несколько рецепторов обоняния с одним нейроном, что называется коэкспрессией. Это переворачивает основный принцип науки об обонянии, который устанавливает, что у одного нейрона есть только один связанный с ним рецептор.

"Это шокирующе странно. Это не то, чего мы ожидали. Главная догма обоняния в том, что чувствительные нейроны, находящиеся у нас в носу, экспрессируют один тип обонятельных рецепторов", - сказала ученый Бостонского университета Мэг Яджер.

Долгосрочная цель исследования - создать улучшенные средства для отпугивания москитов, которые эффективно скрывают запах человека и отвлекают внимание комаров от их пищи.

Болезни, которыми можно заболеть после укусов москитов, например, тропическая лихорадка и желтая лихорадка, ежегодно убивают в мире более 50 тысяч человек.

Например, тропическая лихорадка, распространенная в различных частях Южной Америки, в Мексике, Африке и Азии, забирает примерно 22 тысячи жизней в год. Однако еще более смертельной является желтая лихорадка, которая больше всего влияет на людей в Латинской Америке и Африке, ежегодно убивая 30 тысяч человек.