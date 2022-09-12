"Непродуманное и манипулятивное": LIZDA о предложении коалиции про зарплаты

По словам Ванаги, с 1 сентября повышена минимальная зарплата учителей - за ставку в 30 часов не могут платить меньше 900 евро. Соответственно, учитель за 40 часов в неделю не может получать менее 1200 евро.

Из чего Ванага делает вывод, что предложение коалиции технически не изменит текущую заработную плату педагогов. Но зато когда правительство предложит педагогам перейти на ставку в 40 часов в неделю и введет соотношение рабочей нагрузки 60/40, возникнут большие проблемы с вакансиями учителей.

Глава LIZDA надеется во вторник во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем оценить предложение коалиции, а также выяснить, какое предложение делается воспитателям дошкольных учреждений.

Как сообщалось ранее, правительственная коалиция предложит с 1 января 2023 года повысить минимальную заработную плату учителям с 900 до 1200 евро за 40-часовую рабочую нагрузку, которая также включает сверхурочную работу, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце в понедельник после встречи партий, формирующих правительство.

Как сообщалось, ранее согласительной комиссии по забастовке не удалось найти компромисс с Латвийским профсоюзом работников образования и науки в вопросе повышения заработной платы учителей, поэтому профсоюз с 19 сентября организует забастовку учителей.

Через неделю бессрочную забастовку начнет 23 601 работник образования из 815 учебных заведений.