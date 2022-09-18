Одна из самых ужасающих и печально известных неразгаданных загадок в истории Германии - произошедшее на отдаленном хуторе под названием Хинтеркайфек в Баварии. Хутор принадлежал семье Грубера, которая состояла из хозяина Андреаса, его жены Цецилии, взрослой дочери Виктории и двух ее детей - семилетней Цецилии и двухлетнего Йозева. Вместе с семьей жила служанка Мария Баумгартнер. В апреле 1922 года были найдены тела всех членов семьи - они были убиты самым ужасающим образом. Кто и почему так жестоко расправился с семьей, неизвестно до сих пор.
Когда полиция опросила бывшую служанку семьи, та заявила, что в доме водятся приведения, так как на чердаке постоянно был слышен шум и часто казалось, как будто кто-то за тобой наблюдает.
Несмотря на то, что Андреас ей не верил, и он за несколько дней до трагических событий рассказывал о странных происшествиях в доме. Он нашел газету, которую не покупал, а также видел на снегу отпечатки следов, которые вели в одном направлении из леса на хутор. Никто из членов семьи понятия не имел, кто эти следы там оставил.