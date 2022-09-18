Одна из самых ужасающих и печально известных неразгаданных загадок в истории Германии - произошедшее на отдаленном хуторе под названием Хинтеркайфек в Баварии. Хутор принадлежал семье Грубера, которая состояла из хозяина Андреаса, его жены Цецилии, взрослой дочери Виктории и двух ее детей - семилетней Цецилии и двухлетнего Йозева. Вместе с семьей жила служанка Мария Баумгартнер. В апреле 1922 года были найдены тела всех членов семьи - они были убиты самым ужасающим образом. Кто и почему так жестоко расправился с семьей, неизвестно до сих пор.

Когда полиция опросила бывшую служанку семьи, та заявила, что в доме водятся приведения, так как на чердаке постоянно был слышен шум и часто казалось, как будто кто-то за тобой наблюдает.

Несмотря на то, что Андреас ей не верил, и он за несколько дней до трагических событий рассказывал о странных происшествиях в доме. Он нашел газету, которую не покупал, а также видел на снегу отпечатки следов, которые вели в одном направлении из леса на хутор. Никто из членов семьи понятия не имел, кто эти следы там оставил.

Как пишет издание Mental Floss, все это еще более странным сделало то, что незадолго до убийства пропал один из двух ключей от дома. К этому добавились и странные звуки из леса, шум на чердаке и дымящийся дымоход уже после убийств.