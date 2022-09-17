Во второй половине года ожидается серьезное замедление экономики, заявил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своем выступлении на съезде партии "Единство" в субботу, 17 сентября.
Домбровскис: Во второй половине года ожидается серьезное замедление экономики
Он заявил, что вторжение России в Украину вызвало крупнейший геополитический кризис со времен Второй мировой войны. "Эта война поставила под вопрос миропорядок, в котором мы сейчас живем, основанный на модели многостороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике. Вторжение России в Украину - напоминание о том, что демократия и независимость не само собой разумеющееся, их нужно развивать и укреплять каждый день, и быть готовыми к защите в критический момент", - сказал Домбровскис.
Он также указал, что в краткосрочной и, возможно, в долгосрочной перспективе вопросы безопасности будут играть в политике важную роль.
"Латвия, как государство-член НАТО, безусловно, имеет гарантии безопасности. Однако следует также учитывать, что с таким агрессивным соседом, как Россия, Латвия должна значительно повысить свою обороноспособность. Увеличение оборонного бюджета и восстановление обязательной воинской повинности - лишь первые шаги в этом направлении. В то же время нужна умелая внешняя политика, чтобы в критический момент страна также имела необходимую международную поддержку", - сказал Домбровскис.
Он отметил, что Украине должна быть оказана вся необходимая поддержка, чтобы она могла защитить себя и выиграть войну, включая политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, над которой также работает Европейская комиссия - на прошлой неделе члены Евросоюза поддержал выделение следующих пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.
Также Домбровскис отметил, что и европейская, и латвийская экономики в настоящее время переживают новые потрясения.
"Мы постепенно выходили из ковид-кризиса, когда российская агрессия против Украины снова замедлила экономику. Мы видим усиление напряженности в энергетическом секторе. В первой половине этого года , по-прежнему наблюдался относительно быстрый экономический рост, однако во второй половине года ожидается серьезный спад. Вопросы энергетической безопасности в ближайшие месяцы будут очень актуальными", - сказал Домбровскис, добавив, что сбои в цепочках поставок и падение индикаторов настроений также негативно сказываются на экономике.
Домбровскис подчеркнул, что в сложившейся ситуации стратегическое направление и в Европе, и в Латвии ясно - это скорейший отказ от ископаемого топлива из России и обеспечение энергетической независимости. Максимально эффективно нужно использовать финансирование Европейского Союза, как в рамках фондов, Плана экономического восстановления и устойчивости, так и программы RePowerEU.
Также Домбровскис упомянул, что необходимо работать над мерами по снижению социального неравенства и по поддержке менее защищенных слоев общества, которые особенно актуальны сейчас, как на фоне роста инфляции, так и по мере приближения нового отопительного сезона.
Он добавил, что на этой неделе Еврокомиссия выступила с новым пакетом предложений по решению энергетического кризиса. Предлагаемый пакет предусматривает меры по сокращению потребления электроэнергии, потолок доходов для тех производителей электроэнергии, чьи реальные затраты ниже текущих цен, а также солидарный вклад от сверхприбылей, которые сейчас получают компании, работающие с ископаемым топливом. Вырученные таким образом средства можно будет использовать, чтобы помочь потребителям сократить счета. Также государства-члены получат возможность устанавливать регулируемые цены на электроэнергию не только для домашних хозяйств, но и для малых и средних предприятий.
"Пока действуют чрезвычайные меры на энергетическом рынке, Еврокомиссия будет готовить предложения по структурной реформе рынка электроэнергии, отказываясь от увязки цен на электроэнергию с ценами на природный газ", - сказал Домбровскис.
Он также отметил, что, несмотря на стремительные геополитические изменения, вопрос конкурентоспособности экономики Латвии в будущем по-прежнему актуален. "Это будет зависеть от того, насколько успешно мы будем включены в нынешние процессы "зеленой" и цифровой трансформации экономики. Инвестиции в человеческий капитал, исследования и инновации будут решающими факторами, которые определят, насколько успешно Латвия сможет быть включена в самые важные цепочки ценностей будущего", - сказал Домбровскис.
Как сообщалось, выборы в 14-й Сейм назначены на 1 октября, в субботу.
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