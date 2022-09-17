Домбровскис: Во второй половине года ожидается серьезное замедление экономики

Также Домбровскис отметил, что и европейская, и латвийская экономики в настоящее время переживают новые потрясения.

"Мы постепенно выходили из ковид-кризиса, когда российская агрессия против Украины снова замедлила экономику. Мы видим усиление напряженности в энергетическом секторе. В первой половине этого года , по-прежнему наблюдался относительно быстрый экономический рост, однако во второй половине года ожидается серьезный спад. Вопросы энергетической безопасности в ближайшие месяцы будут очень актуальными", - сказал Домбровскис, добавив, что сбои в цепочках поставок и падение индикаторов настроений также негативно сказываются на экономике.

Домбровскис подчеркнул, что в сложившейся ситуации стратегическое направление и в Европе, и в Латвии ясно - это скорейший отказ от ископаемого топлива из России и обеспечение энергетической независимости. Максимально эффективно нужно использовать финансирование Европейского Союза, как в рамках фондов, Плана экономического восстановления и устойчивости, так и программы RePowerEU.

Также Домбровскис упомянул, что необходимо работать над мерами по снижению социального неравенства и по поддержке менее защищенных слоев общества, которые особенно актуальны сейчас, как на фоне роста инфляции, так и по мере приближения нового отопительного сезона.