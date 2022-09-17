Кариньш: правительство решит насчет предельных цен на отопление, газ и электричество

Премьер-министр сообщил, что в дополнение к утвержденной ранее поддержке населения в условиях роста цен на энергоресурсы на следующей неделе правительство рассмотрит подготовленные предложения по установке предельных цен на централизованное отопление, природный газ и электроэнергию.

Кариньш напомнил, что правительство уже приняло пакет поддержки для населения и предприятий на сумму около 650 млн евро, однако рост цен продолжается. "Диапазон тарифов на теплоснабжение в Латвии очень широк - от 50 евро за мегаватт-час до более 300 евро за мегаватт-час. Поэтому я поручил министерствам экономики и финансов разработать модель, которая в дополнение к уже принятым пакетам поддержки установит потолок цен на централизованное отопление и природный газ", - сказал глава правительства.

По словам Кариньша, у правительства есть конкретный план, как пережить предстоящий отопительный сезон, в том числе в отношении доступности энергоресурсов, особенно природного газа.

Выделив основные задачи, которые предстоит решить следующему правительству, премьер-министр заявил, что "необходимо сосредоточиться на трех задачах - развитии экономики, укреплении внешней и внутренней безопасности, а также совершенствовании системы образования. Эти три задачи идут рука об руку и должны стать основными приоритетами для нас и следующего правительства. Продолжая нашу совместную работу, мы укрепляем нашу Латвию", - сказал латвийский премьер.