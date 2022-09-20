Кариньш: запасы природного газа превышают объем, необходимый на отопительный сезон

Кариньш подчеркнул, что правительство продолжает решать вопросы достаточности энергоресурсов, в том числе работает над увеличением запасов природного газа.

Глава правительства отметил, что сегодня Кабмин принял решение об оказании поддержки энергоемким промышленным компаниям, что является дополнительной мерой к ранее принятой поддержке граждан и предпринимателей.

Премьер-министр надеется, что на следующей неделе правительство сможет рассмотреть предложения Министерства экономики об установлении потолка цен на энергоносители.

Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, ранее заявлял Кариньш.