В настоящее время запасы природного газа несколько превышают потребности Латвии в отопительный сезон, заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш: запасы природного газа превышают объем, необходимый на отопительный сезон
Кариньш подчеркнул, что правительство продолжает решать вопросы достаточности энергоресурсов, в том числе работает над увеличением запасов природного газа.
Глава правительства отметил, что сегодня Кабмин принял решение об оказании поддержки энергоемким промышленным компаниям, что является дополнительной мерой к ранее принятой поддержке граждан и предпринимателей.
Премьер-министр надеется, что на следующей неделе правительство сможет рассмотреть предложения Министерства экономики об установлении потолка цен на энергоносители.
Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, ранее заявлял Кариньш.
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