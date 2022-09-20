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Кариньш: запасы природного газа превышают объем, необходимый на отопительный сезон

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: запасы природного газа превышают объем, необходимый на отопительный сезон
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

В настоящее время запасы природного газа несколько превышают потребности Латвии в отопительный сезон, заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кариньш подчеркнул, что правительство продолжает решать вопросы достаточности энергоресурсов, в том числе работает над увеличением запасов природного газа.

Глава правительства отметил, что сегодня Кабмин принял решение об оказании поддержки энергоемким промышленным компаниям, что является дополнительной мерой к ранее принятой поддержке граждан и предпринимателей.

Премьер-министр надеется, что на следующей неделе правительство сможет рассмотреть предложения Министерства экономики об установлении потолка цен на энергоносители.

Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, ранее заявлял Кариньш.

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