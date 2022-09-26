Уровень цен на нефть - самый низкий с января. Есть хорошая и плохая новости

У этой ситуации есть как хорошая, так и плохая сторона. Плохая новость в том, что резкое падение цен на нефть - доказательство того, что инвесторы все больше тревожатся по поводу глобального экономического состояния.

Хорошая новость - падение цен на нефть должно способствовать падению цен и на топливо, что может облегчить инфляцию.

В пятницу цены на нефть упали до 78,73 доллара за баррель, что является самым низким показателем с 11 января.

Указывается, что главным образом инвесторы выразили тревогу по поводу плана Федерального резерва еще больше поднять процентные ставки, чтобы ограничить инфляцию. Это, в свою очередь, означает почти добровольный толчок к рецессии. Кроме того, нужно принять во внимание и спрос - принимая во внимание спад платежеспособности людей, потребление энергоресурсов значительно снизится.

К падению цен на энергетическом рынке приводит и рост курса доллара, который продолжает расти как в отношении евро, так и британского фунта. Это, в свою очередь, означает, что на зарубежных рынках снижается платежеспособность, так как цены на нефть установлены в долларах.

С момента пика в марте, когда цены на нефть достигали 130 долларов за баррель, они упали на 40%