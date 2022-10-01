Вечером 9 января 1974 года в Риге у кафе "Турайда" произошло нападение на инкассаторов - было похищено 80 тысяч рублей государственных денег. Это было что-то чрезвычайное! Расследованием руководили из Москвы, Рига была буквально оцеплена. Позднее выяснилось, что преступление спланировал порядочный советский труженик - донжуан, завоевавший множество женских сердец. Из-за жадности он превратился в монстра, который цинично и безжалостно убил своего коллегу и друга. Преступников подвел сильный январский мороз.