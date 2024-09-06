Фото и Видео Парад корги в Риге собрал рекордное количество участников

Уже в прошлом году прогулка корги имела удивительно большой резонанс - собралось около 50 собак, которые вместе прошли от Памятника Свободы до посольства Великобритании, где встретились с послом Великобритании в Латвии.

"Если нам удастся собрать 100 корги - обещаю, мы позвоним в Букингемский дворец", - сказала идеи и журналистка TVNET Герда Пулкстене.

Удалось побить прошлогодний рекорд, когда собралось 50 корги. В этом году пришло не менее 190!

В прошлом году мероприятие было наполнено искренностью, а "шагающий ковер корги" приводил в восторг всех прохожих, поэтому было решено продолжить традицию и в этом году!

"В прошлом году мы уже задумывались о развитии этой идеи, и в этом году мы приглашаем корги со всей Латвии присоединиться к нам! В этом году мы также посвятили мероприятие благотворительной цели - пожертвовать тем четвероногим друзьям, которые сейчас в этом очень нуждаются", - сказала Герда Пулкстене.

Во время прогулки все желающие имели возможность познакомиться и погладить корги.

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