СМИ: Яунземе не разрешала отстранить сотрудников VID, начавших фиктивное дело

Отстраненный генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе этим летом не позволила отстранить от исполнения должностных обязанностей или перевести на другую должность работников VID, в отношении которых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс, в пятницу в интервью газете Diena заявил отстраненный руководитель налоговой и таможенной полиции VID Каспарс Подиньш.
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Он упомянул, что о незаконно начатом уголовном процессе он узнал только в начале июля в прокуратуре.
Подиньш указал Яунземе, что необоснованно начат уголовный процесс против одного из крупнейших налогоплательщиков, но никакие действия от Яунземе не последовали. И после получения заявления прокурора реакции от Яунземе не последовало.
Подиньш в интервью рассказывает, что 13 июля он и его заместитель были приглашены к Яунземе, чтобы отчитаться об этой ситуации. Подиньш указал на серьезность ситуации, напомнив, что уже ранее был подобный случай, и попросил обоих ответственных лиц - руководителя первого следственного отдела Налоговой и таможенной полиции VID Интарса Шталбергса и старшего следователя того же отдела Валтса Грундманиса - на время расследования дисциплинарного дела отстранить от выполнения трудовых обязанностей.
В свою очередь Яунземе сказала, что за нарушение внутренних правил ни одно лицо не будет отстранено. Кроме того, Подиньш упомянул, что он еще раз отметил, что ранее уже был подобный случай, за которым последовала масштабная ротация кадров, и попросил обоих людей перевести на другую должность, но также получил отрицательный ответ от Яунземе.
Подиньш объяснил Яунземе, что будет заявление прокурора об этой ситуации, но и это мнение Яунземе не изменило. Уже 21 июля было заявление прокурора, которое было лично адресовано Яунземе, в нем были указаны все нарушения, было указано, что произошла фальсификация документов. Подиньш подчеркивает, что, несмотря на это, со стороны Яунземе не последовало никаких действий по отстранению этих лиц, им позволили работать еще полтора месяца.
Подиньш в интервью выразил мнение, что в случае, если бы лица были отстранены уже после его визита к Яунземе 13 июля, или по крайней мере после заявления прокурора 21 июля, возможно, это преступление не произошло бы. Однако, подчеркнул Подиньш, Грундманис и Шталбергс неограниченно продолжали работать, пока, только благодаря обыскам KNAB, VID выяснил, что условия начала этого уголовного процесса расследуются параллельно делу о коррупции за вымогательство взятки в размере 100 000 евро от пострадавшего предпринимателя.
Напомним, как сообщалось, в конце августа KNAB проинформировал о раскрытии преступной группировки. Речь идет о нескольких следователях VID, которые требовали взятку от предпринимателя и сфабриковали уголовное дело.
По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница VID Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.
До августа этого года Луре была старшим следователем в Налоговой и таможенной полиции. Трудовые отношения в VID с ней были прекращены только за две недели до ареста.
Вместе с Луре был арестован и ее коллега Интарс Шталбергс. Он на службе с 2018 года. В августе этого года его повысили до должности главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. 26 августа Шталбергс был отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Nekā personīga известно, что обыск KNAB был в доме еще одного должностного лица VID - Яниса Акментиньша. Бывший сотрудник Государственной службы безопасности в Налоговой и таможенной полиции работал следователем. По неофициальным сведениям, он после обыска не явился на допрос в KNAB и удаленно послал заявление об уходе по собственному желанию своему работодателю в VID.
В результате министр финансов Янис Рейрс издал распоряжение о возбуждении дисциплинарного дела и отстранении от должности генерального директора VID Иевы Яунземе.
В обращении к СМИ Министерство финансов пояснило, что распоряжение издано как на основании сообщения о служебной проверке, так и реагируя на недавние проведенные KNAB задержания в таможенной и финансовой полиции VID, а также проведенные Управлением внутренней безопасности VID задержания нескольких работников.
При проведении служебной проверки и оценке действий Яунземе был сделан вывод, что выполнение ею должностных обязанностей было некачественным или запоздалым. В результате этого, возможно, причинен существенный вред интересам государства, указано в сообщении министерства.
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