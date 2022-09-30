СМИ: Яунземе не разрешала отстранить сотрудников VID, начавших фиктивное дело

Подиньш объяснил Яунземе, что будет заявление прокурора об этой ситуации, но и это мнение Яунземе не изменило. Уже 21 июля было заявление прокурора, которое было лично адресовано Яунземе, в нем были указаны все нарушения, было указано, что произошла фальсификация документов. Подиньш подчеркивает, что, несмотря на это, со стороны Яунземе не последовало никаких действий по отстранению этих лиц, им позволили работать еще полтора месяца.

Подиньш в интервью выразил мнение, что в случае, если бы лица были отстранены уже после его визита к Яунземе 13 июля, или по крайней мере после заявления прокурора 21 июля, возможно, это преступление не произошло бы. Однако, подчеркнул Подиньш, Грундманис и Шталбергс неограниченно продолжали работать, пока, только благодаря обыскам KNAB, VID выяснил, что условия начала этого уголовного процесса расследуются параллельно делу о коррупции за вымогательство взятки в размере 100 000 евро от пострадавшего предпринимателя.

Напомним, как сообщалось, в конце августа KNAB проинформировал о раскрытии преступной группировки. Речь идет о нескольких следователях VID, которые требовали взятку от предпринимателя и сфабриковали уголовное дело.

По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница VID Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.