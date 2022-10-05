"Белый дом в панике": Россия и Саудовская Аравия хотят резко сократить добычу нефти

Reuters сообщает, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки, оно будет действовать с ноября. На фоне этого цена на нефть марки Brent на лондонской бирже поднялась выше 93 долларов за баррель - впервые с 21 сентября.

По данным издания, сокращение могут ввести поэтапно в течение нескольких месяцев за счет существующего производства.

Сегодня, 5 октября, прошла встреча ОПЕК+, на которой было решено объявить о сокращении. Financial Times указывает, что аналитики называют встречу важнейшей за последние годы.

Администрация президента США Джо Байдена, по данным CNN, пыталась убедить союзников на Ближнем Востоке, в том числе Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, проголосовать против сокращения. В Белом доме, согласно информации телеканала, перспективу сокращения производства называют "полной катастрофой" и "враждебным актом". Другой чиновник США сказал телеканалу, что Белый дом "в панике".

Сокращение добычи, по словам аналитиков, вероятно, вызовет ответные меры со стороны США, желание которых - ограничить доходы РФ от продажи нефти во время войны в Украине. В сентябре страны "Большой семерки" объявили, что с 5 декабря введут потолок цен на нефть из России. По данным издания Politico, введение потолка цен согласовали и в Европейском союзе.

Как передает CNN, сокращение добычи на миллион баррелей в день может стать крупнейшим с начала пандемии и способно привести к резкому скачку цен.