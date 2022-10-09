У Пугачевой хотят забрать детей, а у Прилучного пополнение?

Как известно, Алла Пугачева вместе с детьми тоже покинула Россию. Ее супруг Максим Галкин сейчас находится с гастролями в Испании. Артист не стал скрывать, что находится в Марбелье. Он поспешил рассказать фолловерам, что плотный график его совершенно не утомляет.

Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Алла Пугачева после отъезда из России на связь не выходила. Она лишь единожды высказалась в адрес хейтеров. Также стало известно, что из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе.

У Павла Прилучного в семье пополнение?

Ряд изданий успели написать, что в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян пополнение. Но вскоре выяснилось, что пара просто завела еще одну собаку.

"У нас в семье пополнение. Моя маленькая любовь", - написала в сторис Брутян.

Девушка поделилась коротким видео, на котором щенок бойцовской породы преданно смотрит на новую хозяйку. Имя нового питомца актриса не сообщила.

Напомним, что Павел Прилучный любит животных. Это не первая собака крупной породы у актера. В 2020 году в его семье появился американский стаффордширский терьер по кличке Тор. Ранее у него уже была собака такой же породы - Валли.