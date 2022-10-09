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У Пугачевой хотят забрать детей, а у Прилучного пополнение?
У Аллы Пугачевой и Максима Галкина хотят забрать детей?
Портал Popcake.tv публикует слова юриста Ярослава Михайлова, директора АНО "Охрана вод и лесов", о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева якобы могут лишиться родительских прав. Говорится, что причиной стали не только политические высказывания, но и сексуальная ориентация юмориста. Юрист ссылается на слова главреда пропагандистского канала RT Маргариту Симоньян.
Михайлов уверен, что Симоньян сказала правду, просто она замалчивалась годами.
"Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно, нанесет ущерб их психическому и физическому развитию. В связи с чем, полагаю, необходимо принять меры по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным", - сказал юрист.
После того, как Примадонна публично поддержала супруга, которого Минюст РФ внес в список "иноагентов", желтая пресса не перестает публиковать многочисленные слухи о ней и ее родных. Ранее СМИ сообщили, что внук звезды Никита Пресняков был якобы мобилизован прямо из театра. Позже появилась информация, что 31-летний артист покинул РФ ранее и улетел с женой в США.
Как известно, Алла Пугачева вместе с детьми тоже покинула Россию. Ее супруг Максим Галкин сейчас находится с гастролями в Испании. Артист не стал скрывать, что находится в Марбелье. Он поспешил рассказать фолловерам, что плотный график его совершенно не утомляет.
Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Алла Пугачева после отъезда из России на связь не выходила. Она лишь единожды высказалась в адрес хейтеров. Также стало известно, что из эфиров крупных российских радиостанций исчезли песни Аллы Пугачевой, а также Валерия и Константина Меладзе.
У Павла Прилучного в семье пополнение?
Ряд изданий успели написать, что в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян пополнение. Но вскоре выяснилось, что пара просто завела еще одну собаку.
"У нас в семье пополнение. Моя маленькая любовь", - написала в сторис Брутян.
Девушка поделилась коротким видео, на котором щенок бойцовской породы преданно смотрит на новую хозяйку. Имя нового питомца актриса не сообщила.
Напомним, что Павел Прилучный любит животных. Это не первая собака крупной породы у актера. В 2020 году в его семье появился американский стаффордширский терьер по кличке Тор. Ранее у него уже была собака такой же породы - Валли.
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