Будут внесены поправки в закон, предусматривающие прекращение торговли электроэнергией с Россией и Беларусью, постановило правительство на закрытой части заседания во вторник.
Для прекращения торговли электроэнергией с РФ и Беларусью будут внесены поправки в закон
В Министерстве экономики агентству LETA заявили, что правительство Латвии и Сейм сделали исторический шаг, отказавшись с 1 января 2023 года от поставок российского природного газа, и это закреплено в нормативных актах.
"Уже с конца мая торговля электроэнергией с Россией и Беларусью полностью прекращена, однако законодательной базы для этого не было, поэтому 11 октября вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров, и правительство достигло соглашения", - рассказали в Минэкономики.
В министерстве уточнили, что следует различать торговые и физические потоки электроэнергии. Обмен балансирующей мощностью не входит в торговлю электроэнергией, а представляет собой так называемый физический поток, необходимый для стабильности системы передачи электроэнергии. Этим обменом балансирующей мощностью занимается только Augstsprieguma tīkls.
Если балансирующие мощности подаются обеим сторонам в одинаковом объеме, то нет необходимости производить взаиморасчеты между сторонами, тем самым достигается сверхцель международных санкций - России не поступают финансовые ресурсы, пояснили агентству LETA в Минэкономики.
С 11 октября приостановлены сделки по торговле электроэнергией с Россией и Беларусью, в том числе поставка электроэнергии для торговли с использованием энергосистем этих стран.
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