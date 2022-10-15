Стрельба на полигоне для мобилизованных в РФ: погибли 11 человек

Минобороны России заявило, что "двумя гражданами одной из стран СНГ" на полигоне в Белгородской области Западного военного округа "совершен террористический акт".

"Теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь по собравшимся на военном полигоне, ответным огнем они были уничтожены", - сообщило министерство. В ведомстве уточнили, что "террористы" стреляли из оружия по личному составу подразделения, 11 человек погибли, 15 пострадали. По информации Telegram-канала Mash, погибшие - мобилизованные из Брянской области РФ.

Минобороны РФ не объясняет, как на армейском полигоне оказались иностранные граждане, пусть даже и страны СНГ, с оружием.

Некоторые российские военные блогеры пишут, что полигон находится рядом с украинской границей, однако эта информация еще не подтверждена.

До этого "Сота" со ссылкой на аудиозапись, вероятно, "сестры одного из пострадавших при стрельбе", сообщает, что огонь был открыт на полигоне для обучения мобилизованных. Источник "Соты" среди родственников мобилизованных поделился, что полигон находится в поселке Солоти. По некоторым данным, стреляли трое военных. Двух из них убили на месте, одному удалось сбежать. "Сота" сообщает, что в результате стрельбы, если верить аудиозаписи, скончались 22 человека, 16 получили ранения. При этом было отмечено, что достоверность записи пока нельзя подтвердить.

Telegram-канал "Осторожно, новости", ссылаясь на родственницу одного из мобилизованных сообщил, что стрельбу открыли двое вооруженных военных, а погибли 12 человек.

В Белгородской области после начала войны в Украине часто стали случаться взрывы, пожары и прилеты артиллерийских снарядов. В субботу, 15 октября, там загорелась нефтяная база. За день до этого в Белгороде из-за обстрела возник пожар на электроподстанции, в результате чего часть города осталась без электричества. Четыре человека погибли, еще четверо - ранены, а несколько десятков жилых домов были повреждены в результате серии взрывов в ночь на 3 июля.