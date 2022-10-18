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Девушка нашла новорожденного мышонка и приютила его. Теперь за грызуном следят тысячи людей

rus.tvnet.lv
Девушка нашла новорожденного мышонка и приютила его. Теперь за грызуном следят тысячи людей
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Найденный @virilvi мышонок
Найденный @virilvi мышонок Фото: twitter/virilvi

Милейшая история, которая никого не оставит равнодушным! 

Русскоязычная пользовательница Twitter @virilvi, которая проживает в Германии, в начале октября обнаружила на дороге новорожденного грызуна и решила приютить его у себя дома. 

В итоге девушка стала вести милый дневник про мышонка. По снимкам видно, как малыш меняется буквально каждые сутки, правда, пока не удалось выяснить, к какому виду грызунов он относится. Хозяйка зверька в своем аккаунте рассказывает, что кормит его смесью, а умывает - ватной палочкой.

Так, на третий день грызун открыл глаза, а шерсть его стала гуще. Еще спустя время маленький найденыш научился пищать и спать в кармане рубашки.

По словам хозяйки, через неделю мышонок так и не полюбил гигиенические процедуры. По фотографиям можно видеть, как он с каждым днем становится более обросшим и упитанным. 

Публикации девушки собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи следят за успехами грызуна и пытаются отгадать его породу.  

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