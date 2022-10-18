Милейшая история, которая никого не оставит равнодушным!
Девушка нашла новорожденного мышонка и приютила его. Теперь за грызуном следят тысячи людей
Русскоязычная пользовательница Twitter @virilvi, которая проживает в Германии, в начале октября обнаружила на дороге новорожденного грызуна и решила приютить его у себя дома.
Жить с принципами неудобно и сложно, по возможности избегайте этого. Я вот, например, люблю животных, верю в ценность жизни, добро и милосердие. Поэтому, видимо, в ближайшее время заражусь чумой, бешенством и лихорадкой, пытаясь выкормить найденного ребёнка полевой мыши. pic.twitter.com/Eq5pFtgNmO— динозавтра (@virilvi) October 7, 2022
В итоге девушка стала вести милый дневник про мышонка. По снимкам видно, как малыш меняется буквально каждые сутки, правда, пока не удалось выяснить, к какому виду грызунов он относится. Хозяйка зверька в своем аккаунте рассказывает, что кормит его смесью, а умывает - ватной палочкой.
Отказывается пояснять за свою маленькость, потому что налопался смеси и уснул. Отрастил зубы, усики и характер: возмущённо отпихивается от гигиенических процедур с ватной палочкой. Хорошо ест, ходит в туалет, потешно чешется и цокает. Глаза ещё не открыл. Первые сутки пережили ✊🏻 pic.twitter.com/VBACCu78Z4— динозавтра (@virilvi) October 8, 2022
Вторые сутки пережили 👌🏻 ест, спит, ругается страшными словами, когда я его намываю. Ночью начал немного открывать глазки. Обзавёлся мехом и животиком. Отказывается сообщать свою видовую принадлежность, поэтому я по-прежнему не понимаю крыс он или мыш. Выглядит довольным ☺️ pic.twitter.com/MHqZ9SMkHm— динозавтра (@virilvi) October 9, 2022
Так, на третий день грызун открыл глаза, а шерсть его стала гуще. Еще спустя время маленький найденыш научился пищать и спать в кармане рубашки.
Третьи сутки: оброс приличной шерстью, открыл глаза и мрачно смотрит на происходящее. Осиротевший крохотный крысомышь держится и вы тоже держитесь. pic.twitter.com/Dc7VVOcaYY— динозавтра (@virilvi) October 10, 2022
По словам хозяйки, через неделю мышонок так и не полюбил гигиенические процедуры. По фотографиям можно видеть, как он с каждым днем становится более обросшим и упитанным.
Четвёртые сутки: пора признать, что этот аккаунт чуть более чем полностью захватил мышекрыс. Стал очень разговорчивым: пищит, щёлкает и цокает. Любит сидеть на руках, вчера обнаружил, что после еды можно уснуть в кармане рубашки и теперь регулярно пользуется такой возможностью. pic.twitter.com/swM4isNcd0— динозавтра (@virilvi) October 11, 2022
Шестой день: попросил сфотать так, чтоб все видели, как мощны его усищи! Переоделся в роскошную шубу, много спит, радостно идёт на руки из домика, первые пару минут озабоченно суетится и пищит в ладони (хочется думать, что от радости встречи). По-прежнему не любит умываться. pic.twitter.com/Uut0nS7Qqq— динозавтра (@virilvi) October 13, 2022
Публикации девушки собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи следят за успехами грызуна и пытаются отгадать его породу.
Неделя: выкормленный из пипетки мышь не только справляется, но и живёт (в основном во сне) свою лучшую жизнь. Быть ответственной за что-то очень маленькое и хрупкое, особенно в такое чёрное время, немного помогает не сойти с ума окончательно. Держимся дальше ✊🏻❤️🩹🐭 pic.twitter.com/CZziqb3b8m— динозавтра (@virilvi) October 14, 2022
Тревожно спит в кармане, потому что услышал как в окно стрекочет сорока и запаниковал, сбежав с фотосессии. Да, усищи всё ещё в каше, ну так никто не идеален. По ощущениям все основные первичные риски удалось преодолеть, так что будет взрослеть дальше в штатном режиме. pic.twitter.com/I4KzITbRHo— динозавтра (@virilvi) October 16, 2022
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