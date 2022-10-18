Девушка нашла новорожденного мышонка и приютила его. Теперь за грызуном следят тысячи людей

Неделя: выкормленный из пипетки мышь не только справляется, но и живёт (в основном во сне) свою лучшую жизнь. Быть ответственной за что-то очень маленькое и хрупкое, особенно в такое чёрное время, немного помогает не сойти с ума окончательно. Держимся дальше ✊🏻❤️‍🩹🐭 pic.twitter.com/CZziqb3b8m