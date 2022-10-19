Основатели BioNTech: Вакцина от рака будет доступна в ближайшие десять лет

"Да, мы чувствуем, что может создать лекарство против рака или поменять жизнь больных раком", - в интервью изданию BBC сказали основатели BioNTech.

Вакцина против рака, которая будет основана на открытиях во время работы над вакциной против Covid-19, может быть доступна в течение следующих восьми лет. Представители компании говорят, что это точно произойдет до 2030 года.

Есть надежда, что разрабатываемая в настоящее время вакцина "научит" организм распознавать и атаковать раковые клетки с помощью технологии мРНК.

Первоначально BioNTech сосредоточилась на создании технологий мРНК для помощи больным раком. В начале пандемии она переключилась на разработку вакцины от Covid-19, но теперь может вернуться к работе над противораковой вакциной.