Почему страны отказываются от участия в "Евровидении 2023"?

Причинами отказала стала высокая стоимость участия в конкурсе. Стоимость участия возросла, так как после исключения России в 2022 году взнос для стран увеличился.

Первой страной, которая отказалась от участия в песенном конкурсе стала Черногория, которая заявила, что спонсоры не проявили заинтересованности, а потому решили потратить средства на "финансирование текущих и планируемых национальных проектов", а не на поездку своего представителя на "Евровидение 2023".

Общественный вещатель Северной Македонии также заявил, что "повышенный регистрационный взнос за участие", а также энергетический кризис в Северной Македонии вынудили их отказаться от участия в конкурсе.

Похожие причины озвучили Болгария и Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в "Евровидении" с 2017 года.

Общая стоимость участия всех стран обычно составляет около 5 миллионов фунтов стерлингов, но точная сумма, которую платит каждый участник, не разглашается.

Напомним, что в 2022 году в конкурсе победили представители Украины. И обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому "Евровидение - 2023" должно было пройти в Украине, но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.

Второе место на последнем "Евровидении" досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.