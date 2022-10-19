СМИ: раскрыты гонорары Аллы Пугачевой

По словам генерального директора компании "РУ-Концерт" Евгения Морозова гонорар Примадонны был самым высоким среди звезд эстрады.

"У Пугачевой был самый высокий гонорар - 350 тысяч долларов за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам, и правнукам", - цитирует слова продюсера Teleprogramma.pro.

Даже после прекращения гастрольной деятельности в 2009 году она осталась одной из самых высокооплачиваемых певиц в России.

"Алла Борисовна всегда умела себя преподнести. И умела ценить. Думаю, что сейчас гонорар бы еще больше, можно купить остров", - резюмировал Евгений Морозов.

Однако выступления на корпоративах и гастрольная деятельность были не единственными источника дохода. Певица в разные годы запускала несколько бизнес-проектов. По данным российских СМИ, ее последнее детище - коллекция авторских аксессуаров и обуви.

Ранее RUS TVNET сообщал, что Алла Пугачева спешно покинула Россию и вылетела в Израиль. Журналисты указывают, что страну Примадонна и дети покинули без обратных билетов. Для этого Алла Борисовна использовала частный джет.

Напомним, Максим Галкин уехал из России еще весной. В начале месяца дети певицы и шоумена пошли в российскую школу. Алла Пугачева еще никак не комментировала свой спешный отъезд из России, певица никого о нем заранее не предупреждала.

После начала "частичной" мобилизации в России, внук Пугачевой также покинул Россию. Сообщается, что Никита Пресняков пешком пересек границу России, чтобы не попасть на фронт.